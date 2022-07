Sarmiento Angulo desmiente que su afirmación sobre expropiación hiciera referencia a Gustavo Petro

Luis Carlos Sarmiento Angulo dice que frase sobre expropiación fue malinterpretada y que no es oposición a Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

“Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo”, fueron algunas de las polémicas declaraciones del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en aparente represalia al presidente electo Gustavo Petro y que lo obligaron nuevamente a pronunciarse.

Lo dicho por el propietario del Grupo Aval -el conglomerado bancario más grande de Colombia-, del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, del diario El Tiempo, Corficolombiana, entre otras empresas de distintos sectores, causó polémica este viernes 8 de julio al opinar, presuntamente, de la llegada de Petro al poder donde, además, le habría dicho cómo gobernar:

“Aquí se trabaja con inteligencia: se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, con valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos, con comunicaciones, tenemos que soñar en lo que esto merece ser”, señaló el magnate colombiano en el marco de la inauguración de la nueva calzada Chirajara-Fundadores.

Luego de que varias personalidades como el senador Iván Cepeda cuestionaran al acaudalado sujeto, este volvió a pronunciarse y, mediante un comunicado, aseguró que sus declaraciones fueron, supuestamente, sacadas de contexto debido a que él no quería expresar lo antes citado.

“Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones del propio presidente electo que, durante la campaña y tras su triunfo, ha sido enfático en afirmar que no es verdad que él quiera expropiar a ´nada ni a nadie”, aclaró Sarmiento.

Además, el banquero aseguró que era falso que sus pronunciamientos se debieran a la victoria electoral de Petro. Es más, dijo que respeta los resultados del pasado 19 de junio cuando el líder del Pacto Histórico derrotó a Rodolfo Hernández: : “En público y en privado he manifestado aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro como resultado de una elección democrática”, dijo. Es más, dijo que sus dichos respondían a sugerencias para el gobierno que está a punto de iniciar.

“Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno, sino como una contribución para el éxito del mismo”, agregó Sarmiento Angulo.

En apartes finales, el acaudalado empresario exhortó al pueblo colombianos para que “no nos dejemos enredar en discusiones farisaicas, cuyo propósito evidente es el de impedir el análisis y juiciosa consideración de la idea propuesta, que podría traer inmensos e innegables beneficios para todos”.

Por ahora, el presidente electo Gustavo Petro no se ha referido al tema de la polémica en mención. Sin embargo, antes de que se celebrara la primera vuelta, el entonces candidato dio detalles de cómo sería su eventual relación con el multimillonario colombiano.

“Hablar con Luis Carlos Sarmiento no es que sea un hecho extraordinario para mí, lo que debe quedar subrayado es que jamás doblegaría el interés público a un interés particular poderoso. He hablado con muchos banqueros”, mencionó el entonces candidato Petro a los micrófonos de la emisora W Radio. Además, indicó que para que se genere un avance en la economía del país se debe ‘democratizar el crédito’, y explicó: “Significa mas banca cooperativa, mas banca pública y mas banca privada de lo que hoy hay”.

El líder Pacto Histórico ha indicado que el único objetivo de las diferentes reuniones con banqueros importantes ha sido para exponer su idea de economía para un eventual Gobierno:

“Hay una propuesta sobre la mesa y tiene que ver con: fortalecer la banca pública, el Banco Agrario, volverlo industrial y urbano para la economía popular; fortalecer el sistema cooperativo de crédito, invitar más bancos digitales con costos inferiores a los que se tienen en la banca tradicional para que sea más económico acceder a los servicios financieros y, finalmente, lograr que millones de colombianos puedan llegar al crédito para emprender, tanto en el campo como en la ciudad”, dijo en mayo pasado.

