Resucitan promesa de Gustavo Petro sobre Rock al Parque cuando era candidato presidencial en 2009

Gustavo Petro hizo una promesa sobre Rock al Parque en su primera candidatura a la Presidencia de Colombia. Fotos: Colprensa

Las promesas no mueren en tiempos de internet y los ciberusuarios pueden ser los veedores políticos más insistentes. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, lo tiene muy claro. No obstante, el también exalcalde de Bogotá no se ha pronunciado sobre una promesa que hizo durante su primera campaña presidencial, para las elecciones de 2010, y que uno de sus seguidores le recordó este jueves 7 de julio.

La promesa quedó grabada en una entrevista que el periodista deportivo Andrés Rincón le hizo a Petro en una edición de Rock al Parque, el festival internacional de rock con entrada gratuita que cada año organiza la Alcaldía de Bogotá. El video en cuestión se grabó entre los días 27, 28 y 29 de junio de 2009, fechas en las que se realizó el evento de ese año.

En aquel entonces, Petro era senador del Polo Democrático y había manifestado su interés en participar en las siguientes elecciones presidenciales, así que para entonces era precandidato. Su partido definiría al candidato oficial en una consulta dentro de dos meses.

El periodista, hincha de Millonarios y dueño del blog deportivo Hinchapedia.com —que ya no existe como sitio web— le hizo una propuesta capciosa: “lo voy a comprometer: si usted es presidente, agranda Rock al Parque”.

“¡Jaja! ¡Lo agrandamos! Hacemos todo el Parque Simón Bolívar sin barreras, sin policías dentro... ¡Un millón de personas le pongo!”, dijo el senador Petro entre risas.

La promesa de Petro resucitó a manos de Andrés Charry, economista y excolaborador de Gustavo Petro durante su alcaldía de Bogotá, específicamente en la cartera de economía rural. Aseguró que el compromiso de ampliar Rock al Parque aún se puede cumplir.

Declaración exclusiva del Presidente @petrogustavo desde el 2009 en @rockalparquefes… Gustavo te queda cumplirle la palabra a la juventud 13 años después y cuentas con @PatriciaArizaF, @santitrujillo8.

Varios usuarios de la red social han respondido con agrado ante esta promesa resucitada y han comenzado a pedir a los artistas que quisieran ver en futuras ediciones del prestigioso festival, que se hizo de forma ininterrumpida desde 1994 hasta la llegada de la pandemia y tendrá una nueva edición en noviembre de 2022.

Entre las peticiones de los usuarios figuran los hermanos Gallagher, Los Caligaris, The Strokes, My Chemical Romance, Rammstein, Placebo, Silvio Rodríguez y hasta Björk. Otros usuarios aseguraron que estarían dispuestos a marchar si dicha promesa no se cumple. También hubo quienes justificaron la inversión de recursos en un evento de esa magnitud.

“Yo si prefiero que se gasten el presupuesto de la nación para traer tremendas bandas para festivales gratuitos y no en pagarle las idioteces a Polo Polo y las cirugías a Nati Bedoya”, dijo el usuario @chechosilvamtb.

Cabe recordar los artistas que se presentaron en ese espacio durante los cuatro años de alcaldía de Gustavo Petro: Charly García, Steer Pulse, Vader, Cannibal Corpse, Eruca Sativa, Living Colour, Illya Kuryaki and the Valderramas, Anthrax, Esteman, Aterciopelados, Molotov, No Te Va Gustar, Lee Scratch Perry, Cafe Tacvba, A.N.I.M.A.L., Vetusta Morla, Los Cafres y Los Pericos, entre otras bandas nacionales e internacionales.

Con respecto a la política para la cultura que manejará en su presidencia, se sabe que Petro propuso un estatuto laboral para el arte y la cultura. Durante su candidatura, aseguró que la producción cultural es la “base para el bienestar, la reconciliación, el reconocimiento intercultural y la construcción de ciudadanías libres y sensibles para el crecimiento económico”.

SEGUIR LEYENDO: