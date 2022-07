Video: “Ya puedo sentir que va a ser un desastre”, reacción de ‘tiktoker’ al probar arroz chino en Colombia

En su perfil en TikTok, el creador de contenidos ha publicado videos en los que registra sus visitas a distintas ciudades y regiones del país, así como probando dulces y productos de confitería tradicionales. Foto: Captura de video @temple.in.space TikTok

En las últimas horas ha sido tendencia en redes sociales un video del creador de contenido de origen chino Yuting –también conocido por su usuario en TikTok, Temple In Space– que recientemente probó el popular arroz chino durante su visita al Eje Cafetero, en Colombia.

El arroz es, en Colombia, uno de los cereales más consumidos y producidos en el país, pues según cifras de Fedearroz, para 2021 se produjeron 3.326.529 toneladas del grano. Más allá de las cifras, el arroz hace parte de la dieta diaria de los colombianos, pues una guarnición versátil y económica, además de estar en las muchas tradiciones gastronómicas que conviven en este variopinto país.

Por eso, cuando Yuting –que está en el país desde hace meses y ha visitado Bogotá, Cartagena, Medellín, Leticia y Amazonas, y el Eje Cafetero– prueba uno de esos platos que son apreciados por los colombianos era de esperarse que se viralizara rápidamente con más de 450 mil reproducciones en TikTok.

El video comienza con el creador de contenidos diciendo: “Aparentemente, hay comida en Colombia llamada arroz chino. Lo voy a probar”, mientras enseña la fachada del restaurante, al que entra y ordena su plato de arroz chino.

Ya en la mesa, y frente al plato de arroz pastoso teñido en yodo con uno que otro brote, dice: “Ya puedo sentir que va a ser un desastre. Tengo miedo… no se ve para nada bien”. Remueve el arroz, aparece un trozo de pollo. Lo prueba. Amaga una arcada. Mastica y traga y dice: “Es muy salado y seco. Espero que nadie realmente piense que esto es comida china de verdad. Se llama arroz chino, pero no tenemos este tipo de arroz en China”.

No come más arroz y le dice a la cámara: “No puedes llamar algo arroz chino y que no se parezca en nada a la comida de China. Ni siquiera un poquito” y dejando virtualmente intacto el plato de arroz se va diciendo “ya terminé” y termina el video –que se puede ver a continuación–.

Como era de esperarse las reacciones a la publicación se agolparon. “O sea que somos los creadores del arroz chino”, le pregunta un usuario. “Lo raro es que en algunos lugares de arroz chino, hay personas chinas o de ascendencia china que lo venden”, apunta otro. Una indignada escribió: “Me sentí ofendida, yo amo el arroz chino colombiano”. Otro usuario le recomendó: “pero le tiene que echar la salsa agridulce pai”. Otra de las respuestas fue: “con todo respeto que autenticidad china esperas encontrar en Colombia? es como si yo fuera a China y quisiera encontrar la auténtica bandeja paisa”.

A lo que Yuting, zanjando la discusión, contestó en un comentario que fijó en su publicación en TikTok: “Nunca he dicho que ustedes no puedan preparar arroz chino. Pero tengo el derecho a juzgar la autenticidad si esto utiliza el nombre de mi país”

En su perfil en TikTok, el creador de contenidos ha publicado videos en los que registra sus visitas a distintas ciudades y regiones del país, así como probando dulces y productos de confitería tradicionales.

“El bocadillo es bastante rico y también sabe bien con queso. El Chocoramo es una torta de chocolate normal, pero está muy bien. La aguapanela, que es una mezcla de azúcar morena, agua y limón, sabe bien. Sin embargo, la bebida que más me gustó es la gaseosa Colombiana”, dice en uno de esos videos.

