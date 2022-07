“Es un honor compartir este hermoso trabajo con ustedes”, Farina tras ser portada de Playboy México

Ryan Castro y El Alfa son dos de los artistas con los que 'La nena fina' colaboró recientemente | Foto: Instagram @farinamusic

Desde que Colombia conoció a Farina en ‘Factor X’ (2005) -reality de canto en el que se desenvolvió como participante- su crecimiento profesional ha estado en un ascenso constante. La paisa se ha hecho su espacio en la industria musical desde el género urbano, así ha sido desde la época del programa de telerrealidad hasta hoy y, actualmente, su nombre es conocido no solo en el territorio nacional sino en varios lugares del mundo.

Prácticamente, en conjunto con Karol G, podría decirse que Farina lleva el título de ser una de las cantantes urbanas más populares de Colombia. Ahora, más allá de su música y demás proyectos artísticos, por este tiempo la intérprete de ‘Mucho pa’ ti’ también suena entre los medios de comunicación por ser la portada de Playboy México durante julio.

De este modo, desde sus redes sociales la artista publicó un par de fotografías suyas en la famosa revista y escribió sobre su participación: “Tu conejita PlayBoy. Es un honor compartir este hermoso trabajo con ustedes: Ser la portada de una marca tan importante a nivel mundial y dejar mi huella en esta maravillosa revista. Gracias por elegirme Playboy México y Playboy”.

Por su parte, en la cuenta de Instagram de dicha publicación se resaltó el carácter y sensualidad de la rapera colombiana: “Empapada de carácter, actitud y mucha sensualidad, Farina, mejor conocida como La Nena Fina, da vida a la portada de Playboy México en julio”.

Vale mencionar que, esta es la primera vez que Farina es portada de Playboy.

Farina, nominada a los Premios Latino Show Awards:

El trabajo musical de Farina continúa siendo reconocido no solo por su público, sino también por diferentes premiaciones. Esta vez, la paisa figura como nominada en los Premios Latino Show Awards, ¿en cuál categoría? Como no podía ser de otra manera, compite como ‘Mejor Artista Femenina/Urbano’.

Quienes quieran votar por la cantante urbana solo es cuestión de hacerlo en la pagina web del evento. Y, el 12 de octubre es la fecha seleccionada para que se desarrolle la premiación en Bogotá, específicamente desde el Movistar Arena.

La cantante ha recibido invitaciones para ser jurado de Factor X, ¿por qué no lo ha hecho?:

‘Factor X’ sigue emitiéndose actualmente y los jurados que han pasado a lo largo de los años por el reality de canto han sido varios, incluso, Farina -exparticipante- ha recibido invitaciones para ejercer precisamente el rol de jurado. Sin embargo, no ha contado con el tiempo correcto para aceptar dicha oferta. Esto fue lo que dijo en abril pasado a Infobae Colombia:

“Hace poco tuve la invitación para ser parte del ‘Factor X’, pero no pude por tiempo y porque estaba haciendo otro tipo de cosas, pero me habría encantado estar en este reality que me abrió las puertas y fue la ventana para darme a conocer al mundo”.

