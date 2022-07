El dólar no encuentra su techo en Colombia, este jueves alcanzó los $4.400 pesos

Foto de archivo ilustrativa de billetes de 50 reales y de 10, 20 y 50 dólares. Sep 10, 2015. REUTERS/Ricardo Moraes

Durante los meses de mayo y junio, y lo que va de julio, el precio del dólar no ha parado de variar. En Colombia, a día de hoy, empezó con una bajada, aunque muy leve en comparación con los movimientos previos. Abrió con un valor de 4.335 pesos y hacia las 8:30 a.m. bajó a 4.329. Luego registró 4.328,47 y a las 10:26 a.m. registró un alza y quedó en 4.359 pesos, 11,2 % por encima de la Tasa Representativa del Mercado del día, que es de 4.348.

Este jueves, el mayor precio que ha alcanzado es de 4.400 pesos. Debido a los movimientos del mercado internacional, la moneda ha registrado variadas alzas. Un artículo publicado por Portafolio explica que esto se debe principalmente a las políticas de la Reserva Federal estadounidense (FED), que está subiendo las tasas de interés para frenar la inflación, lo que repercute en los mercados mundiales y, especialmente, en países emergentes como Colombia.

Durante el 2022, el peso colombiano ha registrado una devaluación frente al dólar del 9,23 % y en los últimos 12 meses la cifra es del 15,14 %.

La inflación no cede y según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en junio llegó a 9,67 %. El valor más alto en 22 años.

Según un análisis de Laura Lucía Becerra Elejalde, entre junio de 2021 y junio de 2022, las categorías que han tenido un peso más fuerte en el alza de precios han sido los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una inflación de 23,65 %, y una contribución de casi cuatro puntos porcentuales (pps) a la inflación: 3,98 pps, y arrendamientos y servicios públicos, con un peso de 1,92 pps en la variación total, los cuales han subido 5,88 %. Estos son justamente las categorías que tienen un mayor peso en la canasta básica de los colombianos.

En cuanto a los incrementos, tras el alza en los alimentos también destacan los incrementos que se han dado en la categoría de restaurantes y hoteles (15,17 %) y los productos de aseo para el hogar (13%); en contraste, la rama de prendas de vestir se ubica en -0,01% y la de información y comunicaciones tiene una inflación negativa de - 7,09 %.

De acuerdo con el Dane, durante junio, las categorías con las variaciones más significativas en sus precios fueron la de restaurantes y hoteles, con un aumento de 1,06 %; bienes y servicios para el hogar y la conservación, donde se encuentran los productos de aseo , que registró una variación de 0,96 %, y transporte, con un alza de 0,75 %.

En contraste, señala Becerra Elejalde, el día sin IVA motivó a la baja a dos sectores, el de prendas de vestir y calzado (- 2,64 %) e información y comunicaciones (-0,24 %), por la reducción en precios de los equipos de telefonía.Así mismo, si se miran los datos entre enero y junio, en el primer semestre, el aumento en los precios de la canasta de los consumidores fue de 7,09 %, y la inflación de alimentos en los primeros seis meses del año llegó a 15,76 %, seguida por los bienes y servicios para el mantenimiento del hogar, con un alza de 11,09 % en el semestre.

Para el segundo semestre y el cierre del año las expectativas del mercado señalan que la inflación podría moderarse, pero seguirá alta en lo que resta de 2022. La encuesta de expectativa del Banco de la República para junio ubicó el pronóstico promedio del mercado para diciembre en 8,78 %, mientras en la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (EOF) los analistas prevén que a final de año la inflación cerrará en 8,49 %.

