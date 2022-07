Mario Hernández se quejó por la propuesta de Gustavo Petro de quitar el Día sin Iva

Mario Hernández le mandó juetazo a Petro por quitar el Día sin IVA; no le gustó nada

Al reconocido empresario Mario Hernández, que tiene una empresa que lleva su nombre como marca, poco y nada le han gustado algunas de las ideas que ha dado a conocer en las últimas semanas el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego. De hecho, no ha dudado en expresar su inconformidad al respecto.

Esta vez, el ingeniero reaccionó al anuncio que hizo el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien siguió la idea del mandatario electo y dijo que en el gobierno Petro no habrán más días sin IVA, que es cuando seleccionados productos como electrodomésticos y ropa tienen el 19 por ciento de descuento, que es a lo que equivale ese impuesto tributario.

“Nosotros vamos a terminar con el Día sin IVA, creo que no ha sido un buen mecanismo, tiene un costo fiscal, como es obvio, no favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones. No se justifica dar ese beneficio tributario”, señaló el nuevo MinHacienda en diálogo con Noticias Caracol.

El anuncio poco y nada le gustó a Mario Hernández, que aparentemente se ve sumamente beneficiado por los días sin IVA debido a que, según el Gobierno nacional, las ventas de calzado, marroquinería y otros productos incrementan considerablemente en esas fechas.

Pues bien, el propietario de una de las empresas de moda más exitosas del país no dudó en hacer visible su sinsabor con el tema y le envió un durísimo comentario. Sin embargo, no lo mencionó, aunque varios internautas se percataron de inmediato que hacía referencia al líder del Pacto Histórico, la que ahora será la bancada de gobierno.

“Lástima que quiten el Día sin IVA, el cual genera ventas, impuestos y empleo. Adicionalmente, el comerciante que quiera hacerlo tiene que tener una factura electrónica sin nuevos impuestos”, señaló el empresario mediante su cuenta de Twitter.

Hernández / Twitter

El comentario causó la reacción de varios internautas. Unos, por su parte, también criticaron al gobierno entrante, mientras que otros aseguraron que esa idea solo beneficia a los comerciantes y no trae beneficios para los compradores.

La indirecta de Hernández se suma a varios de los otros arremetimientos que ha emprendido contra el sucesor de Iván Duque Márquez en la Presidencia de la República. De hecho, cuando se conoció el tema de la reforma tributaria que implementaría el nuevo mandato, el empresario no dudó en reaccionar y mandarle críticas a Petro.

“!Se eligió la izquierda para cobrar más impuestos! Duque, con la reforma de carrasquilla, se incendió el país ¿Cómo es esto?”, publicó. También retuiteó un trino que dice: “Pero Petro quiere más para destruir al presidente Iván Duque que deja un país con un crecimiento económico estable que no necesita reforma. Ya se ha recuperado el 100 % de los empleos y lo ideal fuera fortalecer más la inversión para mayores empleos menos asistencialismo menos pobreza”, algo que fue altamente cuestionado en esta red social.

Estos han sido algunos de los duros comentarios que Hernández ha emitido sobre la administración Petro. No obstante, no se descarta que en los próximos años siga cuestionando con vehemencia al nuevo mandatario.

Por otro lado, el ministro de Hacienda del nuevo presidente también hizo otros anuncios fiscales y económicos. Los subsidios y demás ayudas gubernamentales que ha adelantado el mandato Duque fue objeto de opiniones donde se evidenciaron los programas que se mantendrán como Familias en Acción. Incluso, en cuanto al IVA, también hubo anuncios: “La devolución de IVA podrá consolidarse dentro de ese programa”, expresó Ocampo a la emisora BluRadio.

Inclusive, aseguró que, aunque aún no saben si eliminarán el Ingreso Solidario, sí acordaron que evaluarán qué tan efectivas han sido esas medidas y contemplaron unificarlas en un mismo programa.

“Realmente no ha funcionado bien -la devolución del IVA-, tenemos que integrarlo a otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres para tener un solo sistema de apoyo y no un conjunto que no ha sido un buen sistema”, dijo el encargado ministro a la emisora W Radio.

