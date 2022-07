Adiós al día sin Iva, impuestos a sueldos mayores a los 10 millones, cobros a patrimonios superiores a mil millones: así sería el “revolcón” económico y fiscal del nuevo Ministro de Hacienda

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de Gustavo Petro, apoya seguir con la exploración petrolera en Colombia. Fotos: Colprensa.

Mucho ha dado de qué hablar la llegada del experimentado José Antonio Ocampo al Ministerio de Hacienda en el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro. El tema es que no solo se le dio tranquilidad a los mercados, sino que dieron a conocer que llegan a cambiar algunas de las estrategias que venía implementando el equipo de Iván Duque, actual jefe de Estado.

Por ejemplo, Ocampo ratificó en diálogo con varios medios de comunicación de país que en el gobierno Petro no habrán más días sin IVA al considerar que no creen que sea un beneficio para los colombianos. “Nosotros vamos a terminar con el Día sin IVA, creo que no ha sido un buen mecanismo, tiene un costo fiscal, como es obvio, no favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones. No se justifica dar ese beneficio tributario”, señaló el nuevo MinHacienda en diálogo con Noticias Caracol.

Los subsidios y demás ayudas gubernamentales que ha adelantado el mandato Duque fue objeto de opiniones donde se evidenciaron los programas que se mantendrán como Familias en Acción. Incluso, en cuanto al IVA, también hubo anuncios: “La devolución de IVA podrá consolidarse dentro de ese programa”, expresó Ocampo a la emisora BluRadio.

Inclusive, aseguró que, aunque aún no saben si eliminarán el Ingreso Solidario, sí acordaron que evaluarán qué tan efectivas han sido esas medidas y contemplaron unificarlas en un mismo programa.

“Realmente no ha funcionado bien -la devolución del IVA-, tenemos que integrarlo a otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres para tener un solo sistema de apoyo y no un conjunto que no ha sido un buen sistema”, dijo el encargado ministro a la emisora W Radio.

El polémico impuesto del cuatro por mil también se mantendrá en el gobierno de Petro, según dijo Ocampo: “Se mantendrá como uno de los recaudos. Obviamente hay que pensar, a largo plazo, en una alternativa”, aseguró el economista a la citada cadena radial.

Uno de los temas que más controversia ha generado con los recientes anuncios económicos del entrante mandatario es la dichosa reforma tributaria que, en principio iba dirigida a los cuatro mil más ricos del país pero que, según ha recorrido la opinión pública en las últimas semanas, podría tocar el bolsillo de los clase medía del país. ¿Qué dijo el nuevo ministro?

“La reforma tributaria se va a concentrar en el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos, ese es el objetivo, que contribuyan más a la economía y al financiamiento de los programas sociales que debe emprender el nuevo gobierno”, comentó Ocampo a Noticias Caracol, quien opinó sobre ese tema en otros medios que se deben atender las demandas sociales y continuar con la reactivación económica post pandemia.

Además, el entrante funcionario también lanzó algunas declaraciones que poco y nada le han gustado a la opinión pública sobre los ingresos que recibiría un colombiano para pasar de clase medina a alta: “Quien gane más de $10 millones pertenecen al 10% de los más ricos en Colombia”, dijo Ocampo a La FM.

Sobre el tema se refirió al impuesto al patrimonio que tanto ruido ha causado en quienes más plata tienen en el país y explicó cómo lo manejará el eventual gobierno Petro:

“Antes todos pagábamos impuesto al patrimonio, a las empresas, que me parece incorrecto, pero también a personas naturales (…) El impuesto de renta para personas naturales es muy bajo en Colombia, en términos de recaudos, mientras que para empresas es relativamente alto, hay un tema de equilibrar los dos. Además, los sectores de más altos ingresos tienden a tributar menos que la clase media alta, es un desafío hacer el sistema tributario más equitativo “, añadió a BluRadio.

