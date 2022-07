Andy Rivera sorprendió a sus seguidores con canción de despecho que estaría dedicada a Lina Tejeiro

Foto de redes sociales.

A pesar de que a inicios del año 2018 la pareja conformada por las celebridades Andy Rivera y Lina Tejeiro anunció oficialmente su separación, todavía los seguidores de ambos siguen hablando, preguntando y hasta esperando por su regreso. Recientemente, Lina Tejeiro confirmó que han intentado retomar su relación, pero que la última vez, en marzo de este año, tampoco funcionó.

Lo cierto es que, sin estar juntos, cualquier cosa que alguno de los dos haga, los internautas encontrarán la manera de relacionarlo con su expareja. Así está pasando con un reciente video que publicó Andy Rivera en su cuenta oficial de Instagram, en la que reveló a sus más de cinco millones de seguidores un adelanto de una próxima canción que lanzará y que casualmente habla sobre un amor que perdió.

“No sé qué dolerá más, pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió el artista en la descripción de su publicación.

El mensaje claramente generó rumores en los que se asegura que la nueva canción de Rivera estaría inpirada en la afamada actriz Lina Tejeiro, pues casualmente en estos días salieron nuevas pruebas de que la llanera ya tendría nuevo novio.

¿Está despechado Andy Rivera porque Tejeiro tiene nuevo amor? Es lo que suponen sus seguidores al escuchar un poco de su nueva canción. “Existen personas que no estan con la persona que aman solo porque les importa mas el que diran”; “Ufff directico”; “Deberias pensar en desearle toda la felicidad ya que no pudieron estar juntos por las razones que sean”; “Eso suena a dedicatoria”, escribieron algunas personas en los comentarios.

“‘Ya no hay dolor’, pensé convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿yo por qué no la olvido? Yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería”, canta el artista pereirano.

Escuche aquí todo el adelanto de la nueva canción de Andy Rivera:

¿Quién es el artista que sería el nuevo novio de Lina Tejeiro?

Se trata de Juan Duque, quien compartió en sus redes sociales su primer sencillo e interpretando una parte del tema musical, el cual hace referencia a una ilusión que tiene el joven de una eventual oportunidad entre las dos personas.

Una de las pruebas más fuertes del naciente romance entre los artistas fue una interacción entre los dos a punta de comentarios que cruzaron los famosos a través de sus perfiles oficiales de Instagram. Cuando la actriz envió el primer comentario, Duque respondió con un saludo muy formal.

Lina Tejeiro y Juan Duque estarían sosteniendo una relación a escondidas, sin embargo, algunos aseguran que se trataría de una estrategia de marketing. Tomada de redes sociales @linatejeiro y @juanduque

“Lina Tejeiro, ¿cómo le va señora?”, escribió el artista, a lo que la colombiana le respondió: “Señorita, soy soltera y no tengo marido. Y respondiendo a su pregunta, me va muy bien”. Ante esto, el artista contestó, “Entonces si me da permiso para dedicársela”.

Con esto los rumores de este romance se avivaron. Por su parte, Juan aceptó que su nueva canción iba dedicada a una persona muy especial.

Ya anteriormente Lina Tejeiro había publicado “Días, porque buenos fueron esos ‘pikos’ que nos dimos”. A lo que Juan Duque no dudó en responder: “Afortunado el pana”; sin embargo, un seguidor de la actriz decidió también escribir en este hilo y le preguntó: “¿Por qué asumes que fue con un man?”, y el cantante dijo: “Porque fui yo”.

Con este cruce de comentarios para muchos ya está más que confirmado que Juan Duque y Lina Tejeiro tienen una relación amorosa aunque habrá que esperar que alguno de los dos se pronuncie oficialmente, pues todo puede pasar.

