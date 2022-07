Rechazo por la pesca ilegal de un tiburón en la Guajira

Imagen de referencia de un tiburón en aguas profundas. Foto: Pixabay

Consternación y rechazo provocó la caza de un tiburón de más de 2 metros de largo que fue capturado y sacrificado, delante de menores de edad, en la población de Carrizal del municipio de Uribia, en la alta Guajira.

Según informaron en el periódico El Tiempo, pescadores wayú atraparon al animal acuático cuando llevaban a cabo su faena, posteriormente lo trasladaron a la playa y allí lo ultimaron, sin importar que había niños presentes en ese lugar.

Tras lo ocurrido, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) condenó lo ocurrido y recordó que estos animales están protegidos legalmente.

“Rechazamos la pesca (del ejemplar) lo cual atenta contra nuestra fauna marina, y está restringida a través del Decreto 281 de 2021, en el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras de Colombia”, explicaron en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Desde la corporación autónoma agregaron que realizarán jornadas de capacitación con las personas que se dedican a esa actividad en esa zona de la Guajira para prevenir otro hecho similar.

“Con el Ministerio de Ambiente hemos implementado jornadas de socialización de esta norma con 50 pescadores de Dibulla y Riohacha, a quienes también sensibilizamos sobre la importancia del tiburón para la salud del océano. Este mes estaremos en Uribia, desarrollándolas”, agregaron.

No obstante, reiteraron que la caza ilegal de estos especímenes acarrea sanciones monetarias, por lo que reiteraron su advertencia de no atentar en contra de esos animales acuáticos.

“Hacemos un llamado a la comunidad en general a denunciar ante las autoridades respectivas este tipo de prácticas que afectan la conservación de nuestras especies, y que son sancionadas (Ley 2111 de 2021) con 48 a 108 meses de prisión y multas de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señalaron en Corpoguajira.

Entre tanto, en el periódico regional El Heraldo informaron que se desconocía que sucedió posteriormente con el animal, pero al parecer se lo habrían comido, ya que esta zona los habitantes viven en condiciones pobreza extrema, en donde incluso no tienen acceso a agua potable.

No es la primera vez que la interacción humana genera problemas para estos predadores acuáticos, en la temporada de Semana Santa la Corporación para el Desarrollo Sostenible (Coralina), organización encargada de la conservación de la fauna marina en el archipiélago de San Andrés, hizo un llamado a los habitantes y turistas para que no alimentaran a los tiburones que habitan en la zona, pues no solo afectan la habilidad de caza de los mismos, sino también ponen en riesgo la integridad física de los bañistas.

El director de Coralina, Arne Britton González, reiteró el llamado a la no ceba de esos animales en la isla, luego de que en días anteriores circulara un video en redes sociales donde aparecía una persona alimentando a un ejemplar en el Parque Regional Johnny Cay.

Ante los hechos, Britton informó a la comunidad que darle comida a especies marinas como tiburones, rayas y quimeras, los afecta biológicamente pues crean dependencia entorno a su alimentación, ya que pierden su habilidad natural de caza.

Además, el director de Coralina indicó que alimentar a esas especies marinas igualmente pone en riesgo la integridad física de los bañistas en ese territorio insular debido a la cercanía de estas con las orillas de la playa.



