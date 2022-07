Foto: Instagram @la_liendraa

Desde sus Historias en Instagram La Liendra quiso darle vía libre a sus seguidores para que le plantearan interrogantes que pudiera responder su madre. “Lo que sea que mi mamá responda”, escribió. Entre los comentarios que recibió de parte de su comunidad -que ya va por los seis millones de seguidores actualmente- hubo uno que decía: “Cuente una historia de su mamá”.

Y la historia no fue cualquiera, de hecho, fue una bastante trágica y data de la infancia de su madre. Ella, en conjunto con unos amigos, quiso jugar con una escopeta y accidentalmente recibió un disparo en su mejilla izquierda.

“Cuando yo tenía siete años me pegaron un disparo con una escopeta... Mi mamá estaba trabajando y yo dije: Vamos a jugar con los amigos a los pistoleros”, recordó en primer lugar.

La madre de Mauricio Gómez -nombre de pila del creador de contenido- estaba en la casa de una amiga y, aunque en un principio todos estaban jugando con palos para simular las pistolas, hubo alguien que dio la idea de buscar la escopeta de su papá.

“Yo tenía un palito, todos teníamos palos, pero el otro dijo: ‘Yo tengo una escopeta que mi papá tiene’, y yo le dije: ‘Vaya sáquela’... fue y la sacó. Primero sentó al hermano al lado mío, yo le dije: ‘Usted le dispara primero a su hermano y después me dispara a mí-”.

Luego, la mamá de La Liendra quiso cambiar la idea que había planteado inicialmente y propuso que primero se le disparara a ella. “Al rato yo le dije: ‘Usted me dispara primero a mí', y dijo: ‘Bueno, quite a mi hermano’, y yo lo quité y cuando lo quité sentí fue como un pito... me lo pegó acá (señaló la mejilla izquierda) y me salió atrás-”.

El trágico accidente que tuvo la mamá de La Liendra durante su infancia por jugar con una escopeta

Aunque ni el creador de contenido ni su madre ampliaron la información sobre lo que pasó después, la reacción de la familia o los procedimientos médicos a los que tuvo que someterse, lo cierto fue que la mamá de La Liendra salió bien librada de la situación -aparentemente sin secuelas físicas- y como resaltó su hijo mientras escuchaba aquel trágico relato, pudo sobrevivir. Seguramente con lo ocurrido entendió que las armas no son un juego.

