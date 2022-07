Tras accidente de tránsito, Jessica Cediel hizo petición a Iván Duque y Gustavo Petro: “Inviértanle a la malla vial”

Jessica Cediel. Foto: EFE

A través de sus redes sociales, y luego de sufrir un accidente de tránsito, la presentadora de televisión colombiana Jessica Cediel hizo una especial petición al gobierno nacional. Tal y como lo relató la también modelo en las historias de su cuenta de Instagram, se movilizaba por una de las principales vías de Bogotá cuando una de las llantas de su carro estalló. Según argumentó, lo que ocasionó el daño en su automóvil fue el mal estado en el que se encuentra la carretera. La actriz aseguró que logró salir de esa situación gracias a la ayuda de su hermano.

“Hola familia linda, paso por aquí a contarles nuestra ‘choco-aventura’ de la noche. Yo sé que más de uno se va a sentir identificado. Veníamos por la Autopista Norte (Bogotá), sentido norte-sur y como la Autopista Norte está impecable, parece una pista de avión, no tiene un hueco, no tiene un cráter, no tiene un desnivel, pues, señoras y señores, lo que se imaginan, se nos pegó una estallada la llanta, impresionante”, dijo al relatar la situación de la que fue víctima.

“Por favor, señor gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea que ustedes quieran opinar. Inviértanle a la malla vial del país, pa’ que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto”, añadió mientras hacía referencia a Iván Duque y a su sucesor, Gustavo Petro.

Tal y como relató, fue su hermano quien logró arreglar el daño en el carro. Ella tuvo que apartarse de la situación debido a la situación médica que atraviesa por estos días. “Estamos aquí al lado. Gracias a Dios, mi papá nos enseñó a despinchar, está mi hermano dándole. Pero yo en esta situación no le puedo colaborar, porque no puedo hacer fuerza y porque no me es fácil agacharme”, agregó.

La presentadora tuvo un accidente mientras se movilizaba por las calles de Bogotá

Fue hace un par de semanas cuando la bogotana dejó ver en sus redes sociales el resultado de la que fue su quinta intervención quirúrgica de extracción de biopolímeros. La modelo lleva luchando con la presencia de esa sustancia desde el 2011, año en el que descubrió que el proceso estético que se había realizado en los glúteos tenía graves irregularidades. “Como el video es tan fuerte y sé que hay algunos sensibles por aquí, decidí compartirles mejor una foto”, escribió Jessica Cediel en su cuenta de Instagram. En la imagen se ve parte del músculo que le extrajeron con los biopolímeros que, a primera vista, parecieran ser pequeñas esferas de plástico.

“Esta es la quinta cirugía de extracción de biopolímeros, estoy pegada de la mano de Dios y estoy muy contenta y con toda la actitud, porque claro, una cosa es lo que ve la gente redes sociales, en televisión, en medios, y otra cosa es la realidad de lo que vivo”, añadió. Los biopolímeros no desaparecen de su cuerpo en su totalidad, por lo que estas cirugías lo que permiten es limpiar su cuerpo de aquellos objetos.

“Han sido muchas, quedé con un trauma terrible y es que uno le coge desconfianza a todo. Yo no me hago nada hasta que medianamente confié en que me lo puedo hacer, porque uno perdió la confianza a raíz de este suceso. He trabajado la parte espiritual y psicológica (...) Han sido muchas, quedé con un trauma terrible y es que uno le coge desconfianza a todo. Yo no me hago nada hasta que medianamente confié en que me lo puedo hacer, porque uno perdió la confianza a raíz de este suceso. He trabajado la parte espiritual y psicológica”, comentó la presentadora en una entrevista con el programa de chismes del canal Caracol ‘La Red’.

