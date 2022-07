Por qué se celebra el día del orgullo gay y desde cuándo se marcha en Colombia

Un hombre agita una bandera LGBTI durante la marcha del orgullo gay el domingo 1 de julio de 2018, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Junio es el mes del orgullo LGBT + en Colombia y el mundo entero. Durante 30 días, millones de personas se reúnen en torno a sus colores para manifestar que tanto lesbianas, gays, bisexuales y trans son también ciudadanos del mundo y su orientación sexual no tiene porqué excluirlos de la sociedad ni hacerlos sentirse inferiores. Pero, ¿por qué hay un día del orgullo para estas personas y no para quienes son heterosexuales?

Todo empieza hace 50 años en Nueva York, época y lugar en los que ser homosexual era un delito castigado. El Stonewall Inn era un bar situado en el número 53 de Christopher Street, en el popular barrio de Greenwich Village. Era uno de los pocos clubes en los que se reunían personas con tendencias sexuales variadas sin recibir reprimendas. Era un lugar clandestino.

La Policía asistía a menudo al bar, pues sus dueños hacían parte de algunas mafias neoyorkinas. Los agentes obligaban a todo el mundo a identificarse. Inspeccionaban a las personas para confirmar cuál era su sexo. Si descubrían a un hombre vestido de mujer, lo detenían y se lo llevaban a la comisaría más cercana.

El sitio se ha convertido en uno de los templos de la comunidad LGBT (republica.com).

En la madrugada del 28 de junio de 1969, hace exactamente cincuenta años, la policía acudió al Stonewall Inn, como ya era habitual, pero no contaban con que ese día, lo que empezó como una inspección rutinaria terminaría convirtiéndose en una de las riñas más famosas de la historia reciente.

Los clientes se rebelaron ante los abusos de los oficiales y se negaron a aceptar que los trataran como delincuentes. No quisieron mostrar sus identificaciones y no se dejaron inspeccionar. Querellas fueron y vinieron, y la Policía perdió el control de la situación. Mientras adentro forcejeaban los unos con los otros, afuera del club unas 150 personas se congregaron para ver lo que estaba sucediendo. La multitud estalló al ver como uno de los oficiales agredía a una mujer lesbiana.

El incidente finalizó con trece personas detenidas y varias otras heridas. Durante los días siguientes, una serie de manifestaciones y protestas se tomaron las calles de Nueva York. Esos encuentros también estuvieron marcados por los abusos policiales.

Algunos meses después, como consecuencia de estos conflictos, se crearon dos organizaciones: Gay Liberation Front y Gay Activist Alliance. Ambas promovieron las primeras acciones para visibilizar a la comunidad LGBT + y reclamar por sus derechos. Lo sucedido en el Stonewall Inn causó, a posteriori, que la comunidad hiciera pública su incomodidad ante los abusos, pues aquel no fue el primero y tampoco sería el último, y para decirle al mundo que estaba cansada de esconderse, de no poder mostrarse como lo que realmente era.

Imagen de archivo. La gente posa para una fotografía en el Monumento Nacional Stonewall en Manhattan en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., 26 de junio de 2021. REUTERS/David Dee Delgado

A partir de entonces, cada año, en Nueva York, el arcoíris se toma las calles. Con el tiempo, la práctica se replicó en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, y en cuestión de nada se tomó el mundo entero. Es por ello que cada 28 de junio se da la marcha del orgullo, la marcha de la liberación.

En exclusiva para Infobae, Marico Carmona explica la razón de esto. Señala que todo radica en la reivindicación y la celebración de la existencia de personas queers, en su lucha por conquistar derechos en donde hacen falta, por hacer visible todo lo que por tanto tiempo se les obligó a esconder.

“En ninguna parte del mundo es ilegal ser heterosexual, nadie fue expulsado de su casa o su familia por ser cis. Ninguna de estas cosas te impide acceder a un trabajo, ni al sistema de salud. El matrimonio entre personas heterosexuales es legal en todos los países del mundo. En ningún lugar del planeta te atacan, discriminan, o incluso asesinan, por el hecho de ser cis. Eso no significa que las personas cis no enfrenten ningún problema o que las personas heterosexuales no tengan dificultades para, por ejemplo, acceder al mercado laboral, pero esto no es por el hecho de ser heterosexual ni por el hecho de ser cis”.

El Mes del Orgullo Heterocis no existe, en pocas palabras, porque no es necesario, dice Carmona. “Porque la heterosexualidad es parte de la norma, porque se asume que todas las personas son cis, que todas las personas son heterosexuales salvo que se demuestre lo contrario. No hace falta un mes del orgullo heterocis porque sus identidades se celebran todo el año, todos los años”.

Una persona cis, dicho sea de paso, es aquella que está conforme con el sexo otorgado al nacer, que no tiene problema con vivir su vida de esa manera, siendo mujer u hombre, gustando de mujeres y de hombres, según sea el caso.

Ahora bien, en Colombia, la primera marcha del orgullo se desarrolló en 1982, dos años después de la derogación de la norma del código penal que consideraba la homosexualidad como un delito. Si bien, constitucionalmente no es ilegal ser miembro de la comunidad LGBT +, hoy no se han materializado de forma correcta los derechos de estas personas. Prueba de ello son las muchas personas que cada año son señaladas, ultrajadas o asesinadas por sus inclinaciones sexuales. En la mayoría de los casos, los culpables nunca son judicializados.

En 2016, según un informe de Colombia Diversa, solo dos personas fueron responsabilizadas de este tipo de casos. En total, para ese año, se registraron 108 casos de abuso contra la comunidad.

Estas son las razones que llevan a las personas a marchar, a manifestarse por sus derechos, a quejarse por el poco interés del Estado, a exigir no solo por una sociedad sin discriminación, sino también por el derecho a la libertad de cada ciudadano.

FOTO DE ARCHIVO. Gente asiste a una marcha del orgullo gay en Bogota, Colombia. 3 de julio de 2016. REUTERS/John Vizcaino

Si bien el día del orgullo fue el pasado 28 de junio y se llevaron a cabo algunas actividades de conmemoración, será este domingo 3 de julio cuando se congregue oficialmente la comunidad para llevar a cabo su marcha de la liberación. En Bogotá se reunirán con el objetivo de visibilizar las expresiones de la diversidad sexual y las problemáticas que como comunidad aún enfrentan.

Reporta Winnie Rodríguez para La FM que, según lo que informa el Distrito, la jornada iniciará este domingo desde las 2 p.m., en el Parque Nacional, y de ahí los manifestantes movilizarán hacia la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad. Allí estarán congregadas las personas hasta las 10 p. m.

Otras de las actividades que se llevarán a cabo en distintos escenarios son las siguientes:

EXISTIR RESISTIENDO. Ciclo de cine diverso en el que se abre a la posibilidad de pensar las formas en las que las personas viven sus experiencias de exilio, movimientos geográficos, colaboración en territorios, y los retos y logros que suponen experiencias de cuerpos y subjetividades diversas en la ciudad. Museo de Bogotá – Carrera 04 # 10 – 18

ENCHULANDO TUS PRENDAS. Taller realizado por Olimpo laboratorios para que participantes de la marcha distrital enchulen sus atuendos para ese día. 2 p. m. Calle 21 # 05 – 72 Piso 2

CHARLA SOBRE CINE ROSA. Prácticas artísticas y audiovisuales, políticas de la representación y subjetividades. Museo de Bogotá – Carrera 04 # 10 – 18

RELANZAMIENTO DEL LIBRO «MI MARCHA» Conversatorio de relanzamiento del libro «Mi marcha». Museo de Bogotá – Carrera 04 # 10 – 18

NO ME MATEN, POR FAVOR. Concierto stand up comedy con Mr. Toka. Museo de Bogotá – Carrera 04 # 10 – 18

PREMIOS STONEWALL. Premiación a personas de los sectores LGBTI que han aportado al fortalecimiento del activismo y su empoderamiento para la incidencia. 2 p. m. Centro Cultural Gabriel García Márquez – Calle 11 # 5 – 60

GALARDONES LEÓN ZULETA. Premiación de entidades, organizaciones y actores sociales que aportan al ejercicio del reconocimiento de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. 5 p. m. Centro Cultural Gabriel García Márquez – Calle 11 # 5 – 60

FONTIBÓN PARCHA POR LA DIVERSIDAD. IV edición de este evento que promueve el reconocimiento de las organizaciones sociales y su trabajo en la localidad de Fontibón. 5 p. m. Alcaldía local de Fontibón – Carrera 99 # 19 – 43

¡VIVA! Obra de teatro ganadora del Premio Max del público en 2020 en la que el artista español, Manuel Liñán, resalta la pluralidad del baile, la transformación, la identidad por medio del flamenco. 8 8 p. m. Teatro Julio Mario Santo Domingo – Calle 170 # 67 – 51

