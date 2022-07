Parque Nacional Natural Sumapaz no está habilitado para el ecoturismo por su estado de conservación

Foto tomada del Twitter de Juan Fraile.

La Alcaldía de Sumapaz recordó a la ciudadanía que el Parque Nacional Natural de Sumapaz es un área de conservación protegida, por lo que hay restricción para la visita de turistas.

El llamado fue hecho ante la inquietud de la ciudadanía y de turistas deseosos de visitar la zona luego del fenómeno generado por el clima que ocasionó una nevada en esa zona de la ciudad y que sucede cada 60 años, es decir, no es un fenómeno recurrente.

William Andrés Herrera Pabón, ingeniero ambiental de la alcaldía local de Sumapaz, señaló que no están permitidas las visitas de turistas en ese sector de la localidad:

“El Parque Nacional Natural de Sumapaz no tiene vocación turística, es decir, no tiene permitido el acceso al público, tampoco se pueden realizar acciones de ecoturismo esto debido a su fragilidad, por su nivel de conservación y porque la capacidad de carga no está permitida”, afirmó el ingeniero ambiental.

Asimismo, señaló que no se deben realizar actividades turísticas en este ecosistema porque se pueden generar impactos negativos.

“Debido a su ubicación, a su accesibilidad a la capacidad de carga y a la fragilidad ambiental que se presenta lo que podemos es generar un impacto ambiental negativo a la fauna y a la flora existente en este lindo ecosistema”, afirmó William Andrés Herrera Pabón, ingeniero ambiental de la alcaldía local de Sumapaz.

Igualmente, advirtió que el fenómeno de nieve que se presentó en la localidad, se debió a un fenómeno atípico.

“Generado por un gradiente atérmico brusco o cuando hay un cambio brusco en la temperatura que no se presenta habitualmente, razón por la cual no es que siempre que se presente este fenómeno”, finalizó el ingeniero William Andrés Herrera.

¿Por qué cayó nieve en el páramo de Sumapaz?

Gran sorpresa se llevaron habitantes de la localidad de Sumapaz al ver caer nieve en el páramo durante la mañana del viernes 24 de junio, suceso que no ocurría desde hace 60 años, pues la última vez que nevó fue en 1960.

Luis Alfonso López, coordinador de pronósticos del IDEAM, explicó que las condiciones metereológicas presentadas en el páramo de Sumapaz, se debieron a: “La disminución significativa de la temperatura en la zona, el incremento sensible de la humedad y el desarrollo de la nubosidad muy cerca de la superficie, lo cual favoreció a que las precipitaciones, al superar el nivel de 0 grados, fueran sólidas alcanzando la superficie”.

Hay que recalcar que es una situación que justamente se presenta en una zona puntual, en un sitio único y exclusivo, asociado con esas condiciones metereológicas; no se presentó en el resto del Distrito.

López también comentó que la nevada puede deberse a participación de fenómenos como, la oscilación Sur, que conocemos en la fase de la Niña, que en estos momentos está transitando y que favorece en alguna medida la acumulación de humedad en gran parte de la Región Andina, y que seguramente cubrió parte del pico en el cerro de Sumapaz.

El Parque Natural Sumapaz

Se encuentra en la porción más ancha de la cordillera Oriental, el parque asciende desde las selvas del piedemonte llanero hasta el Cerro Nevado, que se cubre de nieve después de esporádicas nevadas.

Sumapaz es uno de los principales ecosistemas de páramos que existen en el país, su innegable importancia radica no solo en su atractivo paisajístico, sino porque además este es uno de los pocos espacios en donde habitan especies únicas de flora y fauna, que por las condiciones del clima tan solo viven a estas alturas. Allí se encuentra la mayor reserva biótica en los Andes Colombianos y es una de las mayores reservas hídricas del país.

