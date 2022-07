Gustavo Bolívar aconsejó a quienes se posesionarán en el Congreso: “Cuando llegas al poder, los corruptos se acercan”

El senador del Pacto Histórico señaló una de las situaciones que podrían suceder con los nuevos congresistas del país. Foto: Colprensa

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, se ha convertido en uno de los actores políticos con más trascendencia en las últimas semanas debido a sus declaraciones. Quien se convirtió en una de las figuras más importantes para el presidente electo Gustavo Petro envió un mensaje a los nuevos congresistas del país que se posesionarán el próximo 20 de julio.

Gustavo Bolívar ya cuenta con una gran experiencia política y este 20 de julio volverá a ser parte del Congreso de la República, esta vez sosteniendo las banderas del movimiento alternativo que representa Gustavo Petro en la presidencia.

“Para mis colegas recién elegidos: cuando llegas al poder, los corruptos se acercan y se hacen amigos para neutralizarte. Dos opciones: Aceptarlos, salir a comer y a beber con ellos o mantenerte firme y leal con la gente que te eligió. Yo opté por lo segundo y pago con gusto el precio!”, publicó en su cuenta de Twitter.

El senador Bolívar ha sido uno de los congresistas más activos en las redes sociales desde la elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario nacional. Pese a ello, recientemente publicó un trino en el que señalaba que las personas por defender sus ideales pueden perder amigos, algo que muchos asociaron a su relación con el presidente electo; también se sumó la crítica que realizó por la supuesta elección de Carlos Amaya como nuevo ministro de Agricultura.

“Cada uno piense, diga y haga lo que su coherencia le indique sin importar si pierden amigos. No se trata de creerse los buenos y señalar a los malos. Bien y Mal son conceptos subjetivos. Se trata de defender ideales y convicciones”, afirmó Bolívar en Twitter.

Después trinó: “Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda q se jugó la vida por esta causa #ConAmayaNo”.

Debido a los rumores que surgieron, en los que se hablaba de una supuesta distancia entre Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, el senador salió a desmentirlos y señaló que lo único que ha realizado son “peticiones” para que no se excluyan ciertos sectores sociales. Se trató de un mensaje que dio tranquilidad a todos los adeptos del Pacto Histórico.

“Con interpretaciones tendenciosas sobre mis tuits tratan de probar una fisura entre Gustavo Petro y yo. No existe. Permanezco leal a Petro y a la causa. Solo he hecho peticiones respetuosas para q no se excluya a los luchadores de siempre y no se entregue el país a los corruptos”, afirmó Gustavo Bolívar, quien el próximo 20 de julio se posesionará nuevamente como senador de la República.

