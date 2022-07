“La izquierda se jugó la vida por esta causa”: Gustavo Bolívar “regañó” a Petro por supuesto ministerio para Carlos Amaya, el exprecandidato presidencial de los Verdes lo desmintió

¿Será Carlos Amaya el nuevo ministro de Agricultura? El rumor que difundió Gustavo Bolívar y desató polémica en redes. Fotos: Colprensa.

El rumor de que el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, será el ministro de Agricultura en el entrante gobierno de Gustavo Petro causó la reacción de varios de los fieles escuderos del presidente electo. Uno de ellos fue el senador Gustavo Bolívar, que con un trino que posteó ocasionó que varios internautas la emprendieran contra Amaya.

En su perfil de Twitter, el también escritor le agradeció a Petro por los recientes nombramientos en su gabinete ministerial, donde se destaca al conservador Álvaro Leyva como canciller y el experimentado José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. No obstante, Bolívar aprovechó para arremeter contra Amaya, que fue precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza.

“Admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad en Colombia. Pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda que se jugaron la vida por esta causa. Con Amaya, no”, señaló Gustavo Bolívar en una publicación de su perfil de Twitter.

El comentario del cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico no solo avivó la polémica en redes sociales, sino que causó que varios usuarios de redes sociales lanzaran duras críticas contra Amaya. El tema causó tanta controversia que, inclusive, Amaya salió a defenderse y desmintió que será jefe de la cartera de Agricultura. Es más, le dijo a Bolívar que él tenía completamente claro que Petro no había contemplado vincularlo a su gobierno.

“Senador, usted sabe que ese rumor no es cierto. Como dirigente del Pacto Histórico debería desmentirlo en lugar de alimentarlo. Hacerles eco a esas estrategias sistemáticas que han usado para desprestigiar al que piensa distinto les hace más daño a ustedes que a quienes pretenden ‘quemar’”, aseveró Carlos Amaya citando el tuit de Bolívar.

Aunque por ahora el presidente electo no se ha referido al tema, las reacciones han inundado las redes sociales. Por ejemplo, la influenciadora Lalis, que es de las más radicales para defender al hoy nuevo presidente de los colombianos, también arremetió contra el exmandatario boyacense y dijo que no le parecería viable que Petro lo designe como uno de sus coequiperos: “A Carlos Amaya no lo queremos en ningún ministerio, él no me representa, no me gustaría y ojalá sea un chisme de mal gusto”, trinó.

Además, como estos comentarios, se leyeron varios otros desde todas las orillas políticas, que cuestionaron la supuesta llegada de Amaya a la bancada del Pacto Histórico. Cabe recordar que en la segunda vuelta presidencial Amaya se alió a Rodolfo Hernández y lanzó varias críticas a quien hoy dirigirá los destinos de Colombia entre el 2022 y el 2026.

No obstante, otro representante del Pacto Histórico se refirió al tema y desmintió que se tenga en cuenta a Amaya para un eventual ministerio. “Veo mucho revuelo por una especulación infundada. Por lo mismo me permito aclarar: No es cierto que el señor Carlos Amaya vaya a ser nombrado ministro, y menos aún, de agricultura. Confirmo que eso es FALSO”, señaló a través de Twitter el representante electo por Boyacá, Pedro Suárez Vacca, que hace parte de la comitiva parlamentaria de Petro.

Es más, un colega de Amaya en la Alianza Verde también salió a defenderlo, se trata del senador Antonio Sanguino, quien anunció que conformará la bancada de Petro pero les dejó varias exhortaciones a quienes la han emprendido contra el exgobernador de Boyacá.

“Con todo respeto por algunos amigos del Pacto Histórico, pero no puede desatarse un ataque despiadado contra un destacado dirigente Verde como lo es Carlos Amaya, a partir de un rumor, un chisme o una conjetura. Mi abrazo solidario a él”, señaló a través de un trino en su perfil oficial.

