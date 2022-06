Representante por el Centro Democrático Margarita Restrepo se refirió a la reunión de Uribe con Petro: “El expresidente no fue a recibir mermelada ni a vender sus principios”

La congresista se refirió a la reunión que sostuvieron Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Foto: Colprensa

La reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez no solo marcó un hito en la política colombiana, sino que generó toda clase de comentarios por parte de diferentes actores políticos, algunos se mostraron a favor, mientras que otros no se vieron tan convencidos de las intenciones de este encuentro que se llevó a cabo. Para la congresista del Centro Democrático, Margarita Restrepo, esta reunión tiene una diferencia a todas las que ha tenido el presidente electo, y es que el expresidente no fue a “recibir mermelada”.

Sobre esta reunión con el exmandatario de Colombia, el presidente electo, Gustavo Petro señaló que, “ojalá el país pueda ver el escenario del dialogo de las diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un dialogo gobierno/ oposición”.

Por otra parte, el líder del Centro Democrático aseguró que la idea es, “alimentar el canal del diálogo” y afirmó que le mencionó al presidente electo, “lo que usted tenga, lo que podamos aprobar, lo haremos. Sin cálculo. Lo haremos gustosos”. Además señaló que, “vamos a construir. Yo creo que no hay que pasar ahora facturas. No hay que cobrar cuentas. Hay que bregar a construir”.

“Uribe fue a confrontar al próximo presidente de los colombianos”

La congresista Margarita Restrepo se ha mostrado como una de las grandes opositoras del nuevo presidente de Colombia y del Pacto Histórico. Por esta razón se refirió a la reunión entre Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y Gustavo Petro. Sobre esto, incluso explicó las razones por las que el exmandatario decidió participar en este encuentro y no hizo lo mismo con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“La diferencia de la reunión Uribe - Petro y el resto de encuentros que se han realizado, es que el Pdte. Uribe no fue a recibir mermelada ni a vender sus principios, fue a confrontar al próximo presidente de los colombianos y a ratificar que será oposición”, señaló Restrepo en su cuenta de Twitter.

En otro trino destacó que, “grande Álvaro Uribe Vélez. Deja de lado sus diferencias personales para seguir luchando por una Colombia libre y democrática, donde todos podamos progresar. Por eso será recordado como el mejor presidente de la historia de Colombia”. Además señaló que el expresidente, “nos demuestra que en su mente y corazón prima el bienestar, la democracia y la libertad de patria”.

Sobre las razones que llevaron al exmandatario Álvaro Uribe a reunirse con Gustavo Petro y no hacerlo con Juan Manuel Santos, la congresista asegura que esto fue porque, “Santos era de la casa, era del equipo de Álvaro Uribe Vélez y lo traicionó. Gustavo Petro siempre ha sido su opositor. Santos se disfrazó de demócrata cuando en realidad era un comunista empedernido, Petro siempre ha sido comunista y ha pertenecido a grupos armados al margen de la ley y todos tenemos claro su perfil”.

Además afirmó que, “Santos le dio total impunidad a los mayores bandidos de nuestra patria, Petro era uno de ellos y nunca lo negó. Ahora Álvaro Uribe Vélez, presidente de ayer, hoy y de siempre tiene la obligación de defender y de velar por el interés de esos más 10 millones de colombianos que votaron en contra de Gustavo Petro”.

