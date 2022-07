Mariana Pajón y Diego Arboleda ganaron medalla de oro en la prueba de BMX de los Juegos Bolivarianos de Valledupar

Mariana Pajón gana oro en el BMX de los Juegos Bolivarianos, Valledupar 2022. Foto: tomada del Twitter del Comité Olímpico Colombiano.

La bicicrosista colombiana, Mariana Pajón, sacó todo su repertorio para quedarse con la presea dorada en el BMX de los Juegos Bolivarianos que se disputan en Valledupar, demostrando estar de vuelta tras una lesión que la tenía en duda como posible protagonista en el certamen deportivo.

Pajón superó en meta a las dos corredoras ecuatorianas Domenica Michelle Azuero y Domenica Gissell Mora, quienes no se la dejaron tan fácil a la pedalista paisa, terminando en la segunda y tercera casilla respectivamente. “Estoy completamente feliz porque hace unos días pensaba que no lo iba a lograr. Por más que yo haya corrido Juegos Bolivarianos desde 2005, sigue siendo demasiado especial. La verdad la he tenido que luchar mucho para estar acá entonces es muy especial”, comentó sobre su victoria y condiciones físicas.

Su hermano, Miguel Pajón, dejó un gran mensaje sobre el palmarés de la rodadora que además ha conseguido tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos representando a Colombia. Según Miguel, Mariana cuenta con 8 importantes medallas en Juegos Bolivarianos, 7 de ellas las ha conseguido en su modalidad BMX y una más en la pista.

“La #ReinaDelBMX @marianapajon lleva 17 años siendo reina de los #JuegosBolivarianos. Ganó su primera medalla en 2005 cuando tenia 13 años... Hoy 17 años después con 30 consigue su octava medalla en 2 disciplinas distintas (7 en BMX y 1 en ciclismo de Pista)...”

En el BMX no solo la ciclista Mariana Pajón destacó, pues en la rama masculina también lo hizo el bicicrosista Diego Arboleda sobre el representante de Venezuela Jholman Andrés Silvira quien se quedó con la medalla de plata y el chileno Hernán Felipe Godoy, corredor que se hizo al bronce.

Diego Arboleda gana oro en BMX JJ. Bolivarianos Foto: Ministerio del Deporte/Twitter

Colombia sigue liderando por mucho el medallero de los Juegos Bolivarianos con hasta 65 oros, 41 medallas de plata y 28 de bronce para un total de 134 preseas que dejan al país muy bien parado en cuanto al a representación deportiva a falta de tan solo 4 días para que se den por finalizadas las competencias en la capital del Cesar.

En la segunda posición se encuentra Venezuela con 19 oros, 27 platas y 39 bronces para un total de 85 medallas, seguido por Chile que es tercero con 68 medallas en su mayoría de bronce.

Colombia sigue siendo potencia deportiva en la región desde hace algunas temporadas, lo que demuestra que el presente y el futuro está asegurado con los nuevos talentos que se están mostrando en estas primeras presentaciones en las diferentes modalidades deportivas.

Aún queda por disputarse los partidos de voleibol y voleibol playa, dos modalidades que le podrían aún dar grandes resultados al país para cerrar con broche de oro la participación en los Juegos Bolivarianos celebrados en casa.

