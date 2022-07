Fecode tiene las puertas abiertas en el equipo de empalme de Gustavo Petro

El pueblo, en un esfuerzo y convicción, dijo basta ya y optó por el cambio, ahora nos corresponde a todos volcarnos a respaldar a este gobierno, apoyar y vigilar que esto se haga realidad”, expresó Fecode, recientemente, a través de un comunicado. (Colprensa - Camila Díaz)

Desde la primera vuelta presidencial, Fecode, el gremio que reúne a los docentes públicos del país apoyó la candidatura del Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez. “El pueblo, en un esfuerzo y convicción, dijo basta ya y optó por el cambio, ahora nos corresponde a todos volcarnos a respaldar a este gobierno, apoyar y vigilar que esto se haga realidad”, expresó Fecode recientemente a través de un comunicado.

Sin embargo, el pasado jueves 30 de junio, Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dejó ver el malestar que tienen con el presidente electo porque los “dejó por fuera del empalme presidencial”.

“Estamos muy felices de que Gustavo Petro y Francia Márquez hayan ganado porque será un gobierno democrático, de eso no hay duda. Pero estamos muy extrañados porque no nos convocaron a la comisión de empalme cuando Fecode se jugó el todo por el todo en esta campaña, nos estigmatizaron, nos maltrataron desde muchos sectores por apoyar a Petro”, dijo Rivas.

Un día después de estas declaraciones, Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores del equipo del empalme designados por parte del presidente electo, salió a responder los señalamientos de un sector de Fecode.

“Hay un comunicado de las directivas de Fecode donde ellos se sienten cómodos en el empalme, desafortunadamente, como es una organización sindical tan grande, tiene matices y algunas personas no se han sentido incluidas, pero lo que estamos haciendo es incluirlos para que se sientan tranquilos”, aseguró ante los medios de comunicación.

Le puede interesar: Fecode se molestó con Gustavo Petro por no haber sido incluido en el proceso de empalme: “Pedimos el trato que nos merecemos”

En esta misma línea, Lizcano, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. “El comité de empalme está trabajando de la mano con todos los sindicatos y Fecode no es la excepción, nuestro equipo ha estado en permanente comunicación con ellos para aclarar dudas en los matices, respetando obviamente los canales institucionales que es su junta directiva”.

La respuesta del gremio de educadores no se demoró. “Saludamos la comunicación que ha habido con la comisión de empalme y ratificamos que estamos dispuestos al fortalecimiento de la educación pública”.

Por su parte, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que lo de Fecode “es verdaderamente vergonzoso. Pusieron en riesgo la educación de millones de niños, jóvenes y adolescentes por hacerle campaña a Gustavo Petro y ahora le reclaman que no les hayan dado aún puestos y mermelada”.

En entrevista con Blu Radio, Nelson Alarcón, presidente de Fecode señaló que el gremio no está aspirando a ningún cargo y tampoco pide “mermelada”.

“Aquí hay una institucionalidad. El magisterio colombiano, en su inmensa mayoría respetando las diferencias, nos la jugamos al fondo por este proyecto político en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, sin importar toda la estigmatización y persecución. Hoy ratificamos institucionalmente que respaldamos al próximo gobierno”.

Sobre el equipo de empalme entre el presidente Iván Duque y Petro, dijo que el líder del Pacto Histórico sí los llamó para hacer parte: “hay dos compañeros delegados que actualmente hacen parte del comité de empalme, los cuales representan a Fecode en ese proceso”.

Terminó su entrevista diciendo que: “Aspiramos al verdadero cambio. No aspiro ni aspiraré a ningún cargo dentro del gobierno de Gustavo Petro. Así me ofrezcan algún cargo, no es mi interés personal. No estamos interesados en absolutamente nada de burocracias o mermelada, ni nada por el estilo”, comentó ante los micrófonos del medio de comunicación.

SEGUIR LEYENDO: