Puentes de Comunicación convoca a periodistas a cubrir temas migratorios

Actualmente, la migración es una de las problemáticas más mencionadas no solo por lo ocurrido a nivel mundial, sino que también lo es por la masiva llegada de ciudadanos venezolanos ante la crisis social y económica que deja el régimen de Nicolás Maduro. Teniendo en cuenta este fenómeno que lleva varios años en Colombia, la cobertura periodística de los hechos se convierte en todo un reto tanto para los grandes medios de comunicación como para las casas independientes, pues la criminalización y la xenofobia son algunas de las conductas que pueden estar presentes durante esos ejercicios de reportería.

Teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar a la hora de registrar hechos relacionados con la población migrante, diferentes plataformas de comunicación han lanzado diferentes iniciativas para promover un mejor ejercicio de la prensa. Una de ellas es Puentes de Comunicación, un proyecto encabezado por Deutsche Welle Akademie, en alianza con Escuela Cocuyo y El Faro y bajo el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

Este programa busca, en primera instancia, “narrar las migraciones en Latinoamérica” como lo indicó Rodrigo Villarzú, director para América Latina de la DW Akademie en diálogo con Infobae Colombia. Desde Berlín, también explicó que esta iniciativa, en su tercera edición, tiene un enfoque especial sobre el cubrimiento de las migraciones que ocurren en Venezuela y Centroamérica.

La primera edición fue realizada en 2020 durante los periodos de cuarentena impuestos por la pandemia, y al respecto Villarzú indicó que fue “un reto porque la DW Akademie tiene, desde hace muchos años, una serie de proyectos en América Latina que se implementan a través de socios locales, medios comunitarios, regionales y fue una etapa muy complicada porque no podían salir a la calle” y agregó que durante el primer ciclo tuvieron que cubrir temas migratorios desde la virtualidad.

Situaciones como las ocurridas recientemente en Melilla, al norte de África, o los 50 migrantes que fueron encontrados muertos en una tractomula abandonada en Texas suman a los que ocurren de manera constante en Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde no solo se registra la masiva llegada de ciudadanos de Venezuela por Cúcuta, sino por otros caminos y trochas como en Arauca. Al respecto, Villarzú indicó que, “América Latina no se puede entender si no miramos al detalle el tema de la migración”.

“Somos un continente de migrantes y somos un continente que ha estado constantemente en movimiento, con migraciones internas, migraciones de países, y eso no ha disminuido; por el contrario, va en aumento, y la complejidad y a eso se le añaden temas estructurales, la violencia contra las mujeres, variantes económicas, los autoritarismos que están surgiendo cada vez más en los países centroamericanos. Entonces yo diría que más que nunca estos proyectos son muy necesarios”, dijo a este medio sin dejar a un lado las migraciones que ocurren internamente, pese a que esta edición del programa no tiene un enfoque especial en este fenómeno.

Sin embargo, detalló que hasta el momento lo que se ha logrado es “una sensibilización de los periodistas hacia el tema de la migración en general” la cual incluye la eliminación de varios estereotipos alrededor de los migrantes a partir del diálogo entre los mismos comunicadores y sus audiencias.

“Cada migración tiene sus raíces distintas”

El director de la DW Akademy indicó que el arraigo de las culturas latinoamericanas con la xenofobia y la creación de estereotipos creados alrededor de la población migrante es latente y ese, precisamente, es otro objetivo de Puentes de comunicación. Se trata también de “crear una comunicación con los migrantes y darles el espacio para que ellas y ellos puedan manifestar sus culturas y explicar sus historias de una forma alejada de los estereotipos”.

Finalmente, Villarzú es enfático al resaltar que en Latinoamérica prima la necesidad de “narrar las historias de las personas y los procesos que queremos contar con mucho respecto y mucha ética (...) Es muy importante escuchar a la gente que queremos retratar y buscar, junto con ellos la narrativa más adecuada para contar sus historias. Hay que trabajar desde el terreno y no desde los escritorios”.

La convocatoria para participar de Puentes de Comunicación empezó el pasado 17 de junio e irá hasta el 17 de julio y los mejores 15 trabajos que se presenten al finalizar la Sala de formación y redacción recibirán una beca de 1.000 Euros para financiar la producción de un reportaje de investigación durante cinco semanas.

