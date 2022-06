Álvaro Uribe Vélez se reunirá este miércoles con el presidente electo, Gustavo Petro

Este miércoles 29 de junio, se conoció que se producirá la reunión entre el expresidente y líder natural del partido político Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Integrantes del Pacto Histórico afirmaron que la reunión se llevará a cabo en el norte de Bogotá, y una vez terminada podrían producirse declaraciones por parte de los políticos. Desde el anuncio de este encuentro, militantes de Centro Democrático han mostrado su inconformidad y han declarado que no habrá ningún acuerdo programático entre esa colectividad y el nuevo jefe de Estado colombiano.

Hasta el momento, por parte del equipo del presidente electo, Gustavo Petro, no hay una confirmación especifica de la reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero tampoco lo han desmentido.

Cabe destacar que, en un tuit del 23 de junio, el presidente electo, Gustavo Petro, llamó al dialogo y a la concertación de una reunión a Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe, a través de un tuit en esta red social: “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”.

Un día después, el exmandatario nacional dio a conocer - a través de un tuit también- que aceptaba la invitación a una reunión con el nuevo jefe de Estado en el marco del “acuerdo nacional” que adelanta Gustavo Petro con diferentes sectores de la política colombiana:

“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, escribió Álvaro Uribe en la red social.

El último encuentro fue entre su contrincante en las presidenciales, Rodolfo Hernández, y el líder natural del partido Cambio Radical, German Vargas Lleras.

En desarrollo ...

SEGUIR LEYENDO: