Revelan lo poco que gana el técnico de Atlético Nacional, campeón del fútbol colombiano

El técnico de Atlético Nacional se refirió al primer partido de la gran final de la Liga BetPlay. Foto: Atlético Nacional.

Un gol de Jarlan Barrera en el tiempo de reposición le dio la victoria a Atlético Nacional el domingo 26 de junio, por lo que se consagró campeón de la Liga BetPlay.

En el compromiso de ida el cuadro verdolaga se impuso ante los de Ibagué 3-1. Ayer, en el duelo de vuelta, con el Tolima, sobre los 90 minutos reglamentarios, llevaba el partido a penaltis gracias a los goles de Emmanuel Olivera (18′) y Juan Fernando Caicedo (36′), pero en el 90+1 Jarlan Barrera le dio la ventaja a su equipo, dejando el marcador global 4-3.

Tras finalizar este compromiso y celebrar el nuevo título, que le dio estrella número 17, el entrenador encargado, Hernán Darío Herrera, y algunos jugadores atendieron a los medios de comunicación. Uno de ellos fue Giovanni Moreno quien intervino para aclarar algunos temas sobre el salario de Herrera.

En la rueda de prensa, Hernán Dario Herrera confesó que: “Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas por lo que me tocó pasar en las menores, me tocó pasar muchas cosas muy duras en el último año”.

Y agregó: “Estoy dirigiendo, como dicen los paisas, de arepa. Yo no tenía equipo en las menores. No sé quién me quería retirar de las menores, pero fue muy difícil para mí. Me llamaron de un momento a otro a agarrar la profesional. Y fue una sorpresa muy grande, pero fue un reto bueno, que me gusta”.

Una de las preguntas de los periodistas al entrenador fue cuánto ganaba por estar dirigiendo a Atlético Nacional. Ante esto, Herrera comentó que: “Si respondo lo del suelo, no me creen. Ustedes no me creen”. Seguido a esto, el mediocampista Giovanni Moreno interrumpió la conversación y confesó que el DT interino no gana lo suficiente.

“Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia. De todos, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó. Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó al pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viviendo desde abajo”, comentó Moreno.

“Muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso. Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar”, agregó Gio.

Tras esta confesión de Moreno, el entrenador interior explicó: “Hice un reclamo a una persona del club y me dijo que si no me gustaba que por la Plaza de Botero hay mucha gente caminando (buscando trabajo), pero no sabían que yo iba a ser el campeón de Nacional ahora. Eso fue un dolor muy grande para mí cuando escuché esa frase”.

Este martes, el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’ de Telemedellín reveló que el sueldo mensual de Hernán Darío Herrera es de 4.5 millones de pesos; es decir, un poco más de 1.1 mil dólares. Una cifra muy baja teniendo en cuenta el contexto salarial del fútbol profesional, pues, en promedio, los directores técnicos en Colombia ganan sobre los 15 mil dólares, es decir, casi 62.000.000 de pesos, aproximadamente.

