Otro mandatario regional le dijo “no a las corralejas”

La edición 141 del Festival Nacional de San Pedro tuvo un trágico accidente el pasado domingo 26 de junio, cuando se adelantaban unas cuestionadas corralejas en El Espinal Tolima y debido a una irregular construcción de palcos artesanales y la gran cantidad de personas que habían allí, la estructura terminó colapsando dejando más de 300 heridos y cinco personas muertas.

Debido a esto varias personas se pronunciaron, incluyendo mandatarios que lamentaron las vidas perdidas en el trágico accidente pero también señalando que es hora de erradicar esa clase de practicas del espectro nacional.

Pues el Gobernador del Magdalena fue uno de esos mandatarios que se pronunció al respecto por medio de su cuenta oficial de Twitter donde escribió un mensaje en contra del maltrato animal: “Cuando fui Alcalde de Santa Marta avanzamos en políticas para la protección animal, como reemplazar “carro mulas” y prohibir corralejas. En el Magdalena trabajamos en recuperación de fauna y trato digno a animales. Rechazamos todo tipo de maltrato animal”.

El Gobernador del Magdalena trino una sugerencia indicando que las actividades tradicionales y folclóricas no tienen que recurrir al maltrato animal, sino que por el contrario apoyándose en las expresiones artísticas como desfiles, carnavales, muestras gastronómicas y demás pueden convertirse en motores de impulso económico.

“La invitación es a alcaldes, juventudes, sector educación y ciudadanía a trabajar en la transición de actividades de maltrato animal como Corralejas a la recuperación de expresiones tradicionales, concursos típicos y festivales que no atenten contra la integridad de seres vivos”.

Pero no fue el único político en opinar contra las corralejas, el Gobernador de Tolima Ricardo Orozco mencionó: “es importante que el Congreso legisle y elimine este tipo de actividades, mientras tanto no vamos a tener herramientas jurídicas o constitucionales para suspender este tipo de actividades desde una Gobernación”.

De igual manera se expresó el presidente electo Gustavo Petro mencionado sus mejores deseos para las víctimas pero también indicando la necesidad de erradicar todo tipo de actividad de entretenimiento que implique el sufrimiento de algún ser vivo.

“Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales”, trino el presidente electo.

Sobre el accidente que provocó el desplome en Tolima: las autoridades lograron establecer que la infraestructura de la corraleja estaba mal organizada, ya que había lazos de cabuya que unían los parales de guadua y el tablado y amarradijos hechos de manera improvisada, con lo que se presumía que soportaría 100 personas por palco.

El capitán Charles Benavides, director Nacional de Bomberos, aseguró que al cuerpo de bomberos nunca llegó un requerimiento para inspeccionar el sitio donde se armó la corraleja.

“Lo más seguro es que si nos hubieran hecho una solicitud para inspeccionar, al hacerlo con compañía del Comité de Gestión del Riesgo, no hubiera pasado la prueba de la inspección y no se hubiera llevado a cabo”, dijo Benavides al advertir que la cultura no puede estar por encima de la vida de las personas.

