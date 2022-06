“No hay una legislación que se ocupe de las corralejas”: presidente de Asotoros

Foto del domingo de los restos de una tribuna que colapsó durante una corrida de toros en El Espinal, Colombia Jun 26, 2022. REUTERS/Cristian Parra PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

La trágica tarde corraleja que se vivió ayer domingo 26 de junio en la plaza de toros Gilberto Charrys de El Espinal, en el Tolima, sigue generando reacciones. Por ejemplo, el presidente electo, Gustavo Petro, vía Twitter solicitó a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. A su vez, la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que estas celebraciones se deben regular para que no vuelvan a suceder accidentes de este tipo.

Y no es para menos, pues la caída de ocho de los palcos de la corraleja de El Espinal provocó la muerte de cinco personas y causó heridas a 322. El accidente recordó lo ocurrido en Sincelejo, en 1980, cuando varios palcos se cayeron y causaron la muerte de por lo menos 500 personas.

Ante lo ocurrido en El Espinal, una de las reacciones más esperadas era a de la Asociación de Ganaderos de Toros Bravos, Asotoros. En diálogo con Infobae Colombia, el presidente de dicha organización, Guillermo Preciado Lorduy, lamentó lo sucedido y precisó que las corralejas no se deben acabar porque hacen parte de una tradición cultural y generan un impacto económico en muchas familias.

¿Qué opina de lo ocurrido en El Espinal, Tolima?

Es lamentable. Es una tragedia que enluta muchos hogares. Elevo la voz de aliento para todas aquellas personas que sufrieron con ese desenlace que cobró algunas vidas.

¿Asotoros dio el aval para la celebración de esta corraleja?

En la parte logística, no. Nosotros nos hemos constituido, precisamente, para defender la tradición cultural de las corralejas. Hay un reducto, concretamente los grupos de animalistas, últimamente han querido que se anulen o traten de abolir esas prácticas que han sido legendarias y han ocupado más de dos siglos de celebración en Colombia.

En la región Caribe se desarrollan 103 corralejas y, desde aquella tragedia que ocurrió en el año 1980 en Sincelejo en fiestas del 20 de enero, realmente no se ha presentado ningún colapso de la estructura de los palcos que se realizan acá porque se han tomado todas las precauciones del caso. Se ha tratado por todos los medios preservar la vida de las personas.

Estas se hacen en un maderamen nuevo, en tablas de caracolí, horcones de mangle y realmente la estructura ofrece seguridad a los palcos. Estas son revisadas por la Secretaría de Planeación de los distintos municipios donde se hacen.

Se abre de nuevo el debate de si deben ser canceladas, si deben regularse, ¿qué tiene que pasar con las corralejas para que no vuelva a pasar esto?

Es importante que los legisladores se ocupen de ellas. Realmente, las corralejas se hacen de manera tradicional. No existe una legislación que se ocupe del tema. El Congreso está en mora de eso. Pero la solución no es precisamente acabarlas, porque de las corralejas viven muchas personas, entonces la solución, diríamos, que no es terminar con su celebración, pues hay mucha gente que devenga su subsistencia precisamente de estos eventos.

¿Y se han contactado con el presidente electo, Gustavo Petro, para hablar de este asunto?

Gustavo Petro es costeño, de Ciénaga de Oro, Córdoba. Él ha vivido las corralejas, las conoce. Si él nos da un espacio en la política de consenso de la que habla, sobretodo buscando la unidad nacional, aspiramos a que nos escuche para llegar a un acuerdo en el que se tengan en cuanta los intereses de las personas en contienda.

Él es una persona inteligente y sabrá escucharnos.

¿El estilo de corraleja que se hizo en El Espinal es diferente al que tienen las corralejas de la región Caribe?

Obviamente. Allá en El Espinal hicieron palcos de tres pisos. Los hicieron en madera de guadua y los amarres no son los mismos. Faltó revisión. Eso, obviamente, al colapsar causó la tragedia. Mientras que en la región Caribe se hacen palcos de un solo piso y la estructura brinda seguridad a todas las personas.

¿Es muy raro que se hagan corralejas de tres pisos?

Antiguamente, cuando las corralejas empezaron, se hacían de tres prisos, pero a raíz de lo ocurrido en Sincelejo en 1980 todo cambió y se hacen de un solo piso, de madera muy fuerte.

Luego de esa tragedia, en las otras partes donde se hacen corralejas empezaron a hacerse de un solo piso y con una infraestructura que brinda seguridad a todas las personas. Es raro que en el interior del país se hagan de tres pisos o de cuatro sabiendo que acá en la costa se hacen de uno solo.

¿Cree que puede haber algún efecto ahora para las corralejas a celebrarse en las próximas semanas y el resto del año?

Estas fiestas ya venían programadas. Los organizadores ya incurrieron en gastos y de todas maneras es muy importante que los alcaldes municipales tomen las precauciones del caso para que esta situación no se repita. Desde 1980 hacia acá nunca ha colapsado una sola corraleja

Usted habla de que se hacen 103 corralejas en la región Caribe, ¿qué tan importante es el impacto económico de cada una en una ciudad en un municipio?

Es fundamental. El que asiste a un espectáculo de este tipo puede darse cuenta de que concurren muchas personas a vender productos y les da un sustento económico. De ahí devengan muchas partes.

Las corralejas, no solamente son los ganaderos, los músicos, las cuadrillas. Ahí hay personas que venden comida, bebida y otra variedad de productos y la gente puede satisfacer sus necesidades básicas a través de las corralejas, que es un renglón importante de la economía en la región Caribe.

