Claudia López intervino en el Foro Urbano Mundial para hablar de las dificultades postpandemia

La alcaldesa de Bogotá se refirió a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y resaltó a Francia Márquez. Foto: Colprensa

La mandataria local de Bogotá fue invitada al Foro Urbano mundial en su decimoprimera versión para ejercer el rol de embajadora ONU-Hábitat. Recordemos que Claudia López fue designada como parte de la Nueva Agenda Urbana por Maimunah Mohg-Sharif, directora de esa división de Naciones Unidas. El desempleo, la pobreza, la movilidad y la migración son los principales temas para abordar en el curso del evento, entendiendo a estos mismos como los primordiales luego de las dificultades que debió asumir la ciudad tras la pandemia ocasionada por el Coronavirus.

En medio del diálogo sostenido en el Foro, López dijo que a pesar de que aún falta trabajo para que la recuperación en Bogotá este resuelta por completo, la reactivación económica sí es una realidad.

En el inició de su intervención se refirió al comienzo de su mandato, cuando se vio interrumpido por la crisis del Covid-19 y aseguró que desde su administración supieron responder de forma solidaria a las necesidades de la población, de igual manera reconoció los desafíos que se deben asumir en adelante. Habló también de las soluciones que implementaron para combatir las olas del ‘tsunami’, como lo resume la Alcaldesa al referirse a las aristas de las problemáticas en el marco de la pandemia.

“Justo después de que fui elegida empezó la pandemia, me dijeron que miles de personas morirían y me dijeron que el sistema de salud de la ciudad de iría a bajo, no teníamos el suficiente número de camas en los hospitales y me dijeron que teníamos menos puestos de emergencia y tratamiento intensivo, además no había vacunas”, señaló la Alcaldesa en el diálogo ante los asistentes del Foro.

En este sentido, señaló que mientras más avanzaba la pandemia y las restricciones que surgían para contener la propagación del virus, los índices de pobreza extrema aumentaron significativamente, ya que el cese de la mayoría de actividades económicas las personas sufrieron de despidos y de falta de recursos para suplir sus necesidades básicas.

Así explicó que los índices de pobreza aumentaron del 4 al 14 por ciento. De igual manera recordó que a lo largo de estos casi tres años de la crisis sanitaria han muerto 29.000 personas.

Al tener que afrontar estas adversidades, las prioridades tuvieron que responder a las necesidades emergentes que se han dado durante este atípico periodo. De acuerdo a esto, López aseguró que en la Alcaldía Mayor se preocuparon por dejar la infraestructura de salud necesaria para atender crisis como las que se afrontaron en esta pandemia. Precisó, que durante su mandato se han construido 60 escuelas, siete hospitales y le han dado atención de forma humanitaria y económica a la masiva migración de extranjeros que recibió la capital colombiana.

Así mismo, indicó que procuraron solucionar los problemas de movilidad de los bogotanos a largo plazo.

“Creamos la mejor infraestructura amigable para el medio ambiente para garantizar trabajo que reduce la pobreza y al mismo tiempo tratando de desarrollar problemas a largo plazo de movilidad porque la mayoría depende de sus carros y de transporte urbano. Empezamos a construir la primera línea del metro”, aseguró.

Por último, señaló la importancia de generar nuevos mecanismos de ayuda a las ciudades para solventar las necesidades soio-económicas, sin depender directamente de un gobierno nacional. Esto, con la intención de acceder a los recursos de ayudas que se destinan al país, sin tener que depender del rubro de la nación y a la distribución que el gobierno central otorgue.

