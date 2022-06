“Estoy muy contento de estar en Bucaramanga y quiero ratificarme con un título: Dayro Moreno

Dayro Moreno estuvo cerca de llegar al Deportivo Cali, pero finalmente prefirió seguir en el Atlético Bucaramanga.

Luego de culminar la Liga BetPlay Dimayor, que quedó en manos de Atlético Nacional, que se impuso en la final al Deportes Tolima en el Manuel Toro de Ibagué, en el que dio la vuelta olímpica tras cinco años de sequía, todas las miradas están puestas en el segundo semestre de competencias.

La bolsa de jugadores del fútbol colombiano ha tenido bastantes movimientos y uno de los protagonistas fue Dayro Moreno, que sonó con fuerza para reforzar la delantera del Deportivo Cali de Rafael Dudamel que además del campeonato doméstico, afrontará la Conmebol Suramericana en la que se medirá en los octavos de final al Melgar de Perú, que es conducido por el flamante entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo.

No obstante, el nacido en Chicoral, Tolima, no se vestirá de Azucarero y contrario a lo que todos pensaban, seguirá defendiendo los colores del Leopardo, con el que marcó 13 anotaciones en la liga, quedándose con el botín de goleador a sus 36 años.

El artillero se tomó unas cortas, pero merecidas vacaciones antes de retornar a los entrenamientos del Atlético Bucaramanga, con el que espera seguir manteniendo su romance con la red contraria y pelear por cosas grandes con el cuadro bumangués.

Le puede interesar: Bogotá es elegida como sede de la serie de Copa Davis entre Colombia y Turquía

Una vez arribó a la ciudad de los parques, Dayro Moreno ya está en modo Atlético Bucaramanga y dejó que claro que su objetivo es poner a los Búcaros en los primeros lugares del campeonato. “Las vacaciones estuvieron bien, compartí con mi familia, y ya a partir de este martes, lo que toca hacer es ponernos a punto para que este segundo semestre podamos pelear la entrada a los ocho y obtener el título, porque eso es lo que queremos para este equipo”.

En cuanto a los acercamientos con el Deportivo Cali, Dayro Moreno no desmintió que hubo contactos, pero manifestó que está muy cómodo en el Bucaramanga, con el que espera seguir siendo protagonista en la Liga BetPlay II. “Se comunicaron conmigo y con mi empresario, nosotros hablamos, pero como siempre lo he dicho, en Bucaramanga estoy muy contento y la verdad es que aquí me han hecho sentir en casa y lo que quiero es ser campeón con este equipo”.

El exjugador del Steaua de Bucarest de Rumania remarcó durante una entrevista al portal 5 en Deportes, que siempre que llega a un equipo se pone metas y para este semestre espera superar lo hecho en su última campaña con el Atlético Bucaramanga. “Estoy muy contento de estar en Bucaramanga y quiero ratificarme con un título. Este semestre voy por 15 goles”.

De igual manera, el ex Once Caldas le mandó un mensaje a la hincha del Leopardo para que lo sigan alentando desde las tribunas del Alfonso López. “La invitación es a que nos sigan acompañando, en los últimos partidos nos hicieron sentir como lo merecíamos, queremos seguir trabajando por ustedes”.

Los dirigidos por Armando Piripi Osma comenzarán su camino en el rentado nacional en condición de local ante Águilas Doradas el próximo domingo 3 de julio. El entrenador de 60 años sabe de la responsabilidad con la parcial del Bucaramanga. “Siempre estamos pensando en grande. Nuestro eslogan es ‘ganar nos hará diferentes’, así que seguiremos trabajando en torno a eso. Me quedé con la imagen de los 24 mil hinchas en el estadio, quiero que la gente siga acercándose”.

SEGUIR LEYENDO: