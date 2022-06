Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Una vez más Sara Uribe acudió a sus Historias en Instagram para hablar sobre su vida, aunque también respondió algunas preguntas que ni siquiera están relacionadas con su aspecto profesional o privado -como generalmente ocurre-, sino que además sacó a relucir algunas particulares solicitudes que le han hecho sus seguidores; recientemente, por ejemplo, un usuario le pidió unas gafas.

“Sara, necesito gafas y no tengo, tampoco tengo trabajo y ha sido muy difícil... Dios te bendiga”, fue el mensaje redactado por el seguidor en cuestión.

Enseguida, la presentadora paisa comentó que ella no es Gustavo Petro, presidente electo de Colombia (2022-2026); quien se posesionará el próximo 7 de agosto. “Mor, todos tenemos muchas necesidades, pero la verdad que yo no soy Petro, mor”, expresó de manera muy breve la también empresaria.

"Yo no soy Petro, mor", Sara Uribe después de que un seguidor le pidiera unas gafas

Vale mencionar que, es frecuente ver cómo algunas personas acuden a ciertas celebridades en la búsqueda de alguna ayuda económica, generalmente. Sobre este tema han hablado figuras públicas como el cantante de música popular Jhonny Rivera y el creador de contenido La Liendra.

Ahora, si Sara Uribe dijo que ella no era Petro, La Liendra comentó en marzo pasado que él no era Dios. “¡Yo no soy Dios! hay veces que dejo de ayudar a personas no porque no quiera, sino porque se me olvida de tantas. Entonces, me siento saturado, necesito desintoxicarme un poco de tanta pedidera… De verdad que no quiero dejar de ser buena persona por los demás, pero ser buena gente no es fácil, la gente se aprovecha mucho, la gente es muy descarada”.

"Estoy cansado de tanta pedidera", La Liendra por gente que solo lo busca para pedirle plata

Lo que piensa Sara de que su hijo comparta tiempo con su padre y su actual pareja:

De la relación sentimental entre la presentadora y el futbolista Fredy Guarín solo queda su hijo Jacobo, quien actualmente va por los tres años de edad.

En la actualidad, la modelo está soltera, pero su expareja sostiene un noviazgo con Pauleth Pastrana. Ahora, en vista de que Uribe disfruta de mantener en constante contacto con sus seguidores, entre todas las preguntas que ha respondido sobre su vida privada, también quiso contestar a la de: “¿Cómo haces para aceptar que tu hijo esté con el papá y la novia de él?”. Posteriormente, la exprotagonista de nuestra tele comentó:

“Todo es un proceso, primero hay que sanar el corazón y segundo, entender que los hijos no son los responsables de nuestros actos... los niños son niños y no son aptos para tomar ese tipo de decisiones, así que el amor es la base fundamental de todo y que el mundo necesita más amor, que si a él le están dando amor y lo están cuidando y es un niño feliz.. y se ve reflejado en sus ojos, hay que dejarlo ser feliz... que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana no nos tengan que venir a juzgar... y nos pregunten: -Oye, tú por qué no me dejaste compartir con mi papá?”.

Por otro lado, además de Jacobo, Guarín también es padre de Daniel y Danna, a quienes concibió en su pasada relación con Andreina Fiallo.

En redes sociales la empresaria compartió su opinión acerca de cómo logra sobrellevar esta situación

