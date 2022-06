Rechazo a hombre que intentó besar a la periodista Lina Tobón mientras presentaba las noticias

Lina Tobón, periodista que sufrió acoso callejero en Medellín. Foto: captura video Noticias Caracol

Lina Tobón es una periodista deportiva que, en las últimas horas, fue víctima de un acosador en las calles de Medellín, hecho que quedó captado en las cámaras en vivo de Noticias Caracol. Indignada, la comunicadora social compartió el video en sus redes sociales, donde recibió el apoyo de la mayoría de usuarios y los comentarios de otros que la calificaron de ‘exagerada’.

En muchas ocasiones, cuando periodistas de un canal de televisión están ubicados en las calles y con las cámaras encendidas, se encuentran con personajes que quieren llamar la atención y tener ‘unos segundos de fama’ haciendo diferentes cosas frente a las cámaras. Lamentablemente, también son varios los casos de periodistas mujeres que dejan en evidencia el acoso callejero, cuando aparecen hombres que intentan tocarlas, besarlas o les dicen palabras soeces.

Un momento bastante desagradable vivió la periodista Tobón en medio de la transmisión en vivo de la edición de mediodía de Noticias Caracol el sábado, pero su responsabilidad y profesionalismo le impidieron reaccionar en el momento y defenderse del hombre que la intentó besar.

En el video, compartido por la mujer en sus redes sociales se ve que de un momento a otro aparece un hombre que se acerca a su rostro. Afortunadamente, el asistente de cámara se dio cuenta de las intenciones del hombre y le mandó un manotazo, lo que impidió que el acosador consiguiera besar a la comunicadora, quien se mantuvo viendo a la cámara y solo alcanzó a hacerse a un lado.

Así quedó registrado el acoso del que fue víctima la periodista deportiva Lina Tobón:

Hombre intenta besar a periodista en vivo

“Le pareció muy “charro” al personaje lanzarse a darme un beso mientras estaba al aire, que de no ser por mi compañero (asistente de cámara que lo manotea y alcanza a meterse en el plano) me lo termina estampando en pleno directo”, escribió Tobón en su perfil personal de Twitter.

Concluyó el mensaje en su publicación diciendo: “Así no hombres, gracias a los que no lo hacen”. El video ya fue reproducido más de 18.000 veces en la red social y son muchos los comentarios de hombres y mujeres que condenan el comportamiento del sujeto.

“Que profesional sos. Tremendo. Qué lástima que te tengas que enfrentar a ese tipo de “personajes” en la calle”; “Muy profesional vos y un crack el asistente de cámara”; “Qué vergüenza ese personaje, todos merecemos respeto y más las mujeres, vaya que le hagan eso mismo a una de las mujeres de su vida y entorno jum, ahí si no le gustaría”, fueron algunos de los comentarios que la comunicadora recibió.

Otra usuaria de la red social, que aparentemente también ha vivido este tipo de situaciones, señaló que: “Qué maldita rabia. Ni hablar cuando cubrís un partido con gente de fondo, te descuidas y salís en embarazo”. De la misma forma, aparecieron otros internautas que defendieron al acosador y señalaron a la periodista de exagerar el caso.

“¿Y eso es morboso? Con todo respeto y no es que aplaudo lo realizado por el personaje pero me parece que están exagerando”; “pero ella es una celebridad y cuando en los concierto hasta le dan lengua a los artistas se le tiran y todo eso; ahora este man lo que hizo fue tirarle un beso en la mejilla y a plena luz del día, el man solo quería ser coqueto no es para tanto”; “eso no tiene nada, ahora todo es pecado ... pendeja generación de cristal!”, escribieron otras personas en los comentarios generando la indignación de muchos otros usuarios que les respondieron.

