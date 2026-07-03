Periodista deportivo de Ghana se refirió a Luis Díaz en la previa del juego ante Colombia: “Nuestro mayor temor”

Luis Díaz concentra la mayor inquietud de Ghana, que lo identifica como la principal amenaza ofensiva de Colombia-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

Ghana llega al partido ante Colombia por los 16avos de final del Mundial 2026 con una preocupación central: el nivel de Luis Díaz, al que la prensa de dicho país identifica como la principal amenaza de un partido de fase de grupos que, por el peso de ambos equipos, aparece como uno de los más exigentes tras compartir grupo con Inglaterra, Panamá y Croacia.

La selección africana se asume, además, por encima de la República Democrática del Congo, un rival que Colombia ya enfrentó. La razón, según el análisis expuesto desde Ghana, es doble: la clasificación directa al torneo y la experiencia del entrenador Carlos Queiroz para ordenar al equipo atrás.

PUBLICIDAD

Luis Díaz concentra la mayor inquietud de Ghana

Ghana enfrenta a Colombia en el Mundial 2026 con la preocupación central por el nivel de Luis Díaz-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

En entrevista con el periodista Guillermo Benito de La FM, Kweku Zurek, periodista deportivo y reportero senior del diario The Daily Graphic y Graphic Online, describió a Colombia como uno de los adversarios más complejos que Ghana ha tenido en esta Copa del Mundo. Su lectura combinó respeto por el poder ofensivo colombiano con confianza en la estructura defensiva de su selección.

“Esperamos un partido muy difícil porque hasta ahora hemos sido un equipo mucho más defensivo, que depende de su defensa y no tanto del ataque”, dijo al medio.

La respuesta más directa sobre qué futbolista inquieta más a Ghana tuvo un nombre propio: Luis Díaz. Zurek sostuvo que el extremo colombiano es el foco principal de atención entre los aficionados y el cuerpo técnico de las Black Stars.

PUBLICIDAD

“Nuestro mayor temor es Luis Díaz. Ha demostrado que es un jugador de clase mundial desde Porto, luego en Liverpool y ahora en Bayern Múnich. Es un extremo que nunca se rinde y siempre sigue insistiendo”, afirmó.

El periodista consideró que los defensores de Ghana Gideon Mensah y Marvin Senaya pueden intentar contenerlo. También planteó que, para Ghana, el mejor escenario sería una victoria por margen corto o incluso llevar el duelo hasta una definición por penales.

La valoración sobre el colombiano convive con una admisión más amplia: Ghana ha mostrado hasta aquí un perfil más reactivo que dominante. El equipo, según esa descripción, se apoya más en la organización defensiva que en una producción sostenida en ataque.

PUBLICIDAD

Thomas Partey sostiene el equilibrio y Jordan Ayew divide opiniones

Thomas Partey le devolvió equilibrio al mediocampo de Ghana y surge como una pieza clave frente a Colombia.-crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters

Para Zurek, la pieza más importante del conjunto africano no está en el frente de ataque, sino en el mediocampo. Señaló al volante del Villarreal de España, Thomas Partey como el jugador que le devolvió equilibrio al equipo desde su regreso.

“El jugador clave tiene que ser Thomas Partey. Desde que regresó al equipo le dio mucho más equilibrio al mediocampo. Él y Caleb son fundamentales para nuestro funcionamiento”, explicó.

Esa zona, agregó, será determinante para competir de igual a igual con Colombia. En ese análisis, el medio ghanés destacó también que Antoine Semenyo, aunque genera expectativas entre los hinchas, ha sido neutralizado por los rivales durante el campeonato y todavía no logra marcar diferencias.

PUBLICIDAD

Jordan Ayew divide opiniones en Ghana, aunque su experiencia, su capitanía y su capacidad para patear penales sostienen su importancia-crédito Peter Cziborra/REUTERS

Otro foco del debate en Ghana pasa por Jordan Ayew, el capitán. Zurek dijo que este podría ser su último Mundial, ya que dentro de cuatro años tendrá 38 años.

También relató que su presencia desde el inicio no genera consenso. “Muchos ghaneses no quieren que empiece jugando porque creen que hace más lento el ataque del equipo”, señaló.

Aun así, defendió su peso específico por trayectoria y jerarquía. Recordó que acumula 121 partidos con su selección, que es el capitán y que figura entre los mejores ejecutores de penales del plantel, un rasgo que ganaría valor si el encuentro se resolviera desde los 11 metros.

PUBLICIDAD

El brujo Nana Kwaku Bonsam apareció en la previa

El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG

En la entrevista se le consultó a Kweku Zurek sobre Nana Kwaku Bonsam, el líder espiritual que suele reaparecer alrededor de los Mundiales con promesas de maldiciones contra los rivales de Ghana. Zurek lo definió como “un espiritista y sanador tradicional” muy conocido en el país, aunque aclaró que no puede confirmar la eficacia de esos supuestos poderes.

Con tono humorístico, añadió: “Esta noche me gustaría que lanzara un par de maldiciones sobre Luis Díaz, James Rodríguez y Davinson Sánchez para que, al menos, Ghana pueda ganar”.

Después precisó que no hablaba de lesiones, sino de una mala actuación de los jugadores colombianos. La mención reforzó un elemento recurrente en el imaginario futbolero ghanés cada vez que el equipo disputa una Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En el tramo final de su análisis citado por La FM, Zurek insistió en que Ghana parte, sobre el papel, un escalón por encima de la República Democrática del Congo por haber clasificado de manera directa y por contar con Queiroz en el banco. Aun con esa confianza, su diagnóstico dejó en claro que el principal obstáculo para seguir avanzando es el talento individual de Díaz y la capacidad ofensiva de Colombia.

Así va el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026