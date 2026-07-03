Deportes

Periodista deportivo de Ghana se refirió a Luis Díaz en la previa del juego ante Colombia: “Nuestro mayor temor”

Los "Black Stars" ponen el foco en el extremo colombiano como la mayor amenaza del duelo de grupos del Mundial 2026, un choque que ven complejo y que pondrá a prueba su plan defensivo con Carlos Queiroz

Guardar
Google icon
Luis Díaz concentra la mayor inquietud de Ghana, que lo identifica como la principal amenaza ofensiva de Colombia-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Luis Díaz concentra la mayor inquietud de Ghana, que lo identifica como la principal amenaza ofensiva de Colombia-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

Ghana llega al partido ante Colombia por los 16avos de final del Mundial 2026 con una preocupación central: el nivel de Luis Díaz, al que la prensa de dicho país identifica como la principal amenaza de un partido de fase de grupos que, por el peso de ambos equipos, aparece como uno de los más exigentes tras compartir grupo con Inglaterra, Panamá y Croacia.

La selección africana se asume, además, por encima de la República Democrática del Congo, un rival que Colombia ya enfrentó. La razón, según el análisis expuesto desde Ghana, es doble: la clasificación directa al torneo y la experiencia del entrenador Carlos Queiroz para ordenar al equipo atrás.

PUBLICIDAD

Luis Díaz concentra la mayor inquietud de Ghana

Ghana enfrenta a Colombia en el Mundial 2026 con la preocupación central por el nivel de Luis Díaz-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters
Ghana enfrenta a Colombia en el Mundial 2026 con la preocupación central por el nivel de Luis Díaz-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

En entrevista con el periodista Guillermo Benito de La FM, Kweku Zurek, periodista deportivo y reportero senior del diario The Daily Graphic y Graphic Online, describió a Colombia como uno de los adversarios más complejos que Ghana ha tenido en esta Copa del Mundo. Su lectura combinó respeto por el poder ofensivo colombiano con confianza en la estructura defensiva de su selección.

“Esperamos un partido muy difícil porque hasta ahora hemos sido un equipo mucho más defensivo, que depende de su defensa y no tanto del ataque”, dijo al medio.

La respuesta más directa sobre qué futbolista inquieta más a Ghana tuvo un nombre propio: Luis Díaz. Zurek sostuvo que el extremo colombiano es el foco principal de atención entre los aficionados y el cuerpo técnico de las Black Stars.

PUBLICIDAD

“Nuestro mayor temor es Luis Díaz. Ha demostrado que es un jugador de clase mundial desde Porto, luego en Liverpool y ahora en Bayern Múnich. Es un extremo que nunca se rinde y siempre sigue insistiendo”, afirmó.

El periodista consideró que los defensores de Ghana Gideon Mensah y Marvin Senaya pueden intentar contenerlo. También planteó que, para Ghana, el mejor escenario sería una victoria por margen corto o incluso llevar el duelo hasta una definición por penales.

La valoración sobre el colombiano convive con una admisión más amplia: Ghana ha mostrado hasta aquí un perfil más reactivo que dominante. El equipo, según esa descripción, se apoya más en la organización defensiva que en una producción sostenida en ataque.

Thomas Partey sostiene el equilibrio y Jordan Ayew divide opiniones

Thomas Partey le devolvió equilibrio al mediocampo de Ghana y surge como una pieza clave frente a Colombia.-crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters
Thomas Partey le devolvió equilibrio al mediocampo de Ghana y surge como una pieza clave frente a Colombia.-crédito David Butler Ii/IMAGN IMAGES vía Reuters

Para Zurek, la pieza más importante del conjunto africano no está en el frente de ataque, sino en el mediocampo. Señaló al volante del Villarreal de España, Thomas Partey como el jugador que le devolvió equilibrio al equipo desde su regreso.

“El jugador clave tiene que ser Thomas Partey. Desde que regresó al equipo le dio mucho más equilibrio al mediocampo. Él y Caleb son fundamentales para nuestro funcionamiento”, explicó.

Esa zona, agregó, será determinante para competir de igual a igual con Colombia. En ese análisis, el medio ghanés destacó también que Antoine Semenyo, aunque genera expectativas entre los hinchas, ha sido neutralizado por los rivales durante el campeonato y todavía no logra marcar diferencias.

Jordan Ayew divide opiniones en Ghana, aunque su experiencia, su capitanía y su capacidad para patear penales sostienen su importancia-crédito Peter Cziborra/REUTERS
Jordan Ayew divide opiniones en Ghana, aunque su experiencia, su capitanía y su capacidad para patear penales sostienen su importancia-crédito Peter Cziborra/REUTERS

Otro foco del debate en Ghana pasa por Jordan Ayew, el capitán. Zurek dijo que este podría ser su último Mundial, ya que dentro de cuatro años tendrá 38 años.

También relató que su presencia desde el inicio no genera consenso. “Muchos ghaneses no quieren que empiece jugando porque creen que hace más lento el ataque del equipo”, señaló.

Aun así, defendió su peso específico por trayectoria y jerarquía. Recordó que acumula 121 partidos con su selección, que es el capitán y que figura entre los mejores ejecutores de penales del plantel, un rasgo que ganaría valor si el encuentro se resolviera desde los 11 metros.

El brujo Nana Kwaku Bonsam apareció en la previa

El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG
El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG

En la entrevista se le consultó a Kweku Zurek sobre Nana Kwaku Bonsam, el líder espiritual que suele reaparecer alrededor de los Mundiales con promesas de maldiciones contra los rivales de Ghana. Zurek lo definió como “un espiritista y sanador tradicional” muy conocido en el país, aunque aclaró que no puede confirmar la eficacia de esos supuestos poderes.

Con tono humorístico, añadió: “Esta noche me gustaría que lanzara un par de maldiciones sobre Luis Díaz, James Rodríguez y Davinson Sánchez para que, al menos, Ghana pueda ganar”.

Después precisó que no hablaba de lesiones, sino de una mala actuación de los jugadores colombianos. La mención reforzó un elemento recurrente en el imaginario futbolero ghanés cada vez que el equipo disputa una Copa del Mundo.

En el tramo final de su análisis citado por La FM, Zurek insistió en que Ghana parte, sobre el papel, un escalón por encima de la República Democrática del Congo por haber clasificado de manera directa y por contar con Queiroz en el banco. Aun con esa confianza, su diagnóstico dejó en claro que el principal obstáculo para seguir avanzando es el talento individual de Díaz y la capacidad ofensiva de Colombia.

Así va el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026

Temas Relacionados

Luis DíazSelección ColombiaMundial 2026Colombia vs. GhanaSelección Colombia Mundial 2026Thomas ParteyJordan AyewSelección Ghana Mundial 2026Carlos QueirozColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

La Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo buscará el paso a los octavos de final, mientras que un viejo conocido como Carlos Queiroz se reencontrará con varias figuras del cuadro “Cafetero”

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

Esta es la figura de Millonarios que vuelve al cuadro azul para jugar la Liga BetPlay, tras breve paso por el extranjero

El “Embajador” comunicó que Daniel Ruiz vuelve al equipo capitalino luego de terminar su cesión en el CSKA Moscú, donde disputó siete partidos y no aportó goles ni asistencias

Esta es la figura de Millonarios que vuelve al cuadro azul para jugar la Liga BetPlay, tras breve paso por el extranjero

Néstor Lorenzo habló sobre el favoritismo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Prefiero no estar en ese sitio”

El técnico argentino habló sobre la exigencia del partido ante Ghana, y destacó la labor de Luis Díaz con la Tricolor durante el certamen orbital

Néstor Lorenzo habló sobre el favoritismo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Prefiero no estar en ese sitio”

Carlos Queiroz habló sobre integrante de su cuerpo técnico en la selección Colombia fallecido durante la pandemia del covid: “Tengo la obligación de recordar”

El técnico de la selección de Ghana, rival de la Tricolor en los 16avos de final del Mundial 2026, tuvo un sentido homenaje al irlandés Des McAleenan, preparador de arqueros del entrenador portugués durante su ciclo con la Tricolor

Carlos Queiroz habló sobre integrante de su cuerpo técnico en la selección Colombia fallecido durante la pandemia del covid: “Tengo la obligación de recordar”

Preguntas a Néstor Lorenzo sobre la alineación de Colombia para enfrentar a Ghana

La selección de Colombia llega a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Kansas City con dudas entre Santiago Arias y Daniel Muñoz, y también en el lateral izquierdo

Preguntas a Néstor Lorenzo sobre la alineación de Colombia para enfrentar a Ghana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García: “Estoy que saco pruebas de embarazo”

Tebi Bernal respondió revelaciones de Alexa Torrex, quien aseguró que se acostaron: “Estoy llevado del hijue...”

Juanes, Maluma, Paola Jara y Jessi Uribe entre los mejores discos de la música latina en 2026 según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Diana Ángel le respondió a Marbelle burla por su relación con Culotauro: “Dejó traumatizada a más de una”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

Néstor Lorenzo habló sobre el favoritismo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Prefiero no estar en ese sitio”

Carlos Queiroz habló sobre integrante de su cuerpo técnico en la selección Colombia fallecido durante la pandemia del covid: “Tengo la obligación de recordar”

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026