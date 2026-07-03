Paraguay vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de los octavos de final del Mundial 2026

El duelo entre Julio Enciso y Kylian Mbappé protagonizará la calidad en los ataques-crédito IMAGN IMAGES via Reuters - Vincent Carchietta-Peter Cziborra

Los octavos de final del Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzarán, y en uno de los duelos interesantes que tendrá la apertura de dicha fase lo protagonizarán Francia y Paraguay.

El equipo francés viene con la confianza en alto tras golear a Suecia, mientras que el equipo “Albirrojo” dio el golpe sobre la mesa al aguantar el poderío alemán, y sacar a los cuatro veces campeones del mundo en Massachussets desde los tiros del punto penal.

Michael Olise es otra de las cartas claves para el ataque de Didier Deschamps-crédito Jose Canale IMAGN IMAGES via Reuters David Butler Ii- REUTERS - Mike Segar

El partido se jugará el 4 de julio de 2026 en el estadio de Filadelfia a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Prime Video, DAZN, Directv 4K, Gol Caracol y Fútbol RCN, como también en las aplicaciones de Ditu y de RCN.

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El árbitro del partido será el uzbeko Ilgiz Tantashev.

Cómo vienen ambos equipos al duelo de octavos de final

Paraguay

Joshua Kimmich y Antonio Rudiger disputando una pelota con Gustavo Gómez-crédito Winslow Townson/IMAGN IMAGES via Reuters

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sin duda alguna llega con la motivación, y sin nada que perder tras dar el golpe al eliminar el 29 de junio de 2026 a la cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990, 2014): Alemania.

El primer gol del partido llegó al minuto 42 gracias al cabezazo del delantero paraguayo Julio Enciso, y ya para la segunda parte, el atacante del Arsenal Kai Havertz emparejó las acciones a favor de los alemanes.

El juego tuvo que llegar hasta los tiempos extra y los tiros del punto penal, dónde Nick Woltemade y Kai Havertz hicieron figura al portero paraguayo Orlando Gill, mientras que el defensor central José Canale le dio el paso al cuadro sudamericano a los octavos de final.

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A continuación, así viene Paraguay en sus últimos cinco juegos:

29 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Alemania 1-1 Paraguay (ganó Paraguay por 4-3 en los tiros del punto penal)

25 de junio de 2026 - Fase de grupos Mundial de la FIFA Norteamérica: Paraguay 0-0 Australia

19 de junio de 2026 - Fase de grupos Mundial de la FIFA Norteamérica: Turquía 0-1 Paraguay

12 de junio de 2026 - Fase de grupos Mundial de la FIFA Norteamérica: Estados Unidos 4-1 Paraguay

5 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Paraguay 4-0 Nicaragua

La locura paraguaya estuvo presente tras eliminar a Alemania, luego de regresar a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia-crédito TyC Sports

Francia

Jacob Widell Zetterstrom ataja un tiro de Bradley Barcola en el Francia vs. Suecia-crédito John Sibley/REUTERS

Por los lados de la selección de Francia, el 30 de junio de 2026, goleó sin problemas a Suecia.

El primer gol llegó por medio del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé al 45 de partido, tras tener una acción de juego anulada al 21 por fuera de juego.

Para el segundo tiempo, el atacante del París Saint Germain Bradley Barcola al 53 amplió la ventaja, y nuevamente Mbappé al 74 volvió a anotar.

A continuación, así viene Francia en sus últimos cinco juegos:

30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Francia 3-0 Suecia

26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Noruega 1-4 Francia

22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Nortemérica: Francia 3-0 Irak

16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Francia 3-1 Senegal

8 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Francia 3-1 Irlanda del Norte

Los galos no tuvieron problemas en eliminar a Suecia-crédito TyC Sports

En lo que se refiere a los duelos directos, la última ocasión que franceses y paraguayos se vieron las caras, fue el 2 de junio de 2017 en amistoso internacional, y que terminó con goleada a favor de los europeos por 5-0.

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Con triplete de Olivier Giroud al minuto 6, 13 y 69, anotación de Moussa Sissoko al 69 y de Antoine Griezmann al 77, los galos aplastaron a los guaraníes.

En el historial, Francia lleva tres victorias y empataron en dos ocasiones:

2 de junio de 2017 - Amistosos internacionales: Francia 5-0 Paraguay

1 de junio de 2014 - Amistosos internacionales: Francia 1-1 Paraguay

31 de mayo de 2008 - Amistosos internacionales: Francia 0-0 Paraguay

28 de junio de 1998 - Mundial de la FIFA Francia: Francia 1-0 Paraguay (tras los tiempos extra)

8 de junio de 1958 - Mundial de la FIFA Suecia: Francia 7-3 Paraguay