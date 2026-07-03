Colombia

José Manuel Restrepo aseguró que los líderes de los equipos de empalme no tendrán necesariamente un cargo en el Gobierno: “Son personas técnicas”

El vicepresidente electo indicó que las personas que están participando en el proceso de transición de la administración firmaron un doble compromiso antes de empezar sus funciones

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José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzará máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa
José Manuel Restrepo aseguró que quienes integran los equipos de empalme no son la voz del Gobierno entrante - crédito Colprensa

En una rueda de prensa, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se refirió a las personas que hacen parte del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el economista, tanto los líderes de los diferentes sectores de empalme como las demás personas que integran el equipo firmaron compromisos antes de empezar con el proceso de transición de Gobierno, en los que aceptaron que su participación en el empalme no quiere decir que tendrán algún tipo de cargo en la administración entrante.

De ninguna manera. Ellos ni son la voz del Gobierno entrante ni tampoco significa eso que van a tener una posición en un Gobierno entrante. Son personas técnicas, voluntarias, comprometidas, que le están aportando esto al futuro del país y lo hacen con esa convicción, pero ellos, explícitamente, firmaron ese doble compromiso”, precisó el vicepresidente electo ante los medios de comunicación.

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Cepeda reconoció que hubo errores en su campaña y asumió la responsabilidad tras la derrota en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
José Manuel Restrepo aseguró que las personas que aprticipan en el empalme de Abelardo de la Espriella lo hacen de manera voluntaria - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En ese sentido, José Manuel Restrepo aclaró que no se puede asumir que algunas de las personas que lideran los grupos de empalme serán jefes o jefas de cartera. Indicó que, hasta el momento, solo dos personas que integran esos equipos ya fueron confirmadas para estar al frente de algún ministerio.

No se puede afirmar que ellos ni son ni serán ministros. Si así lo es, es una mera coincidencia y eso realmente ha pasado hasta lo que yo he visto con los nombres allí señalados como el doctor Rodrigo Lara, ministro del Interior”, precisó, añadiendo al biólogo marino e investigador Fabio Arjona, que será el ministro de Ambiente.

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El caso del abogado Iván Cancino: suena para el Ministerio de Justicia

Otra de las personas que hace parte del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella y que suena para ocupar un alto cargo en su Gobierno es el abogado penalista Iván Cancino, que fue elegido como coordinador del empalme del sector justicia.

Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguraron que el profesional en Derecho será el nuevo ministro de Justicia y del Derecho. Sin embargo, en diálogo con Infobae Colombia, el jurista no negó ni confirmó que vaya a liderar esa cartera, que actualmente está encabezada por Jorge Iván Cuervo. Aseguró que su supuesta designación solo será confirmada en Presidencia.

La defensa de Meza evalúa incluir veeduría internacional para garantizar avances en el caso judicial - crédito Colprensa
El abogado Iván Cancino suena para ser el ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella, pero no ha confirmado públicamente el nombramiento - crédito Colprensa

Por otro lado, en conversación con Noticias Caracol, el abogado informó que ya solicitó información al Ministerio de Justicia para evaluar la situación actual de la cartera y del país en la materia. Advirtió que el equipo de empalme no pretende adelantar ninguna “cacería de brujas” a través de la solicitud de datos.

Aquí se trata de generar un libro blanco. No vamos a entrar dentro de este empalme y a generar una búsqueda o una cacería de brujas. Hemos ido detectando situaciones que vamos dejando constancia”, explicó Cancino.

El jefe de la cartera de Justicia informó que el equipo de empalme del Gobierno Petro ya está trabajando para recolectar todos los datos requeridos por el sector justicia del Gobierno entrante. Indicó que hace falta consolidar toda la información que tienen los organismos de control como la Contraloría General de la República.

Ya estamos recolectando la información solicitada por el doctor Cancino. Claro que tienen acceso a toda la información del @MinjusticiaCo porque además es pública, lo que no tienen como particulares es competencias de auditoría forense, que solo las tiene la @CGR_Colombia”, indicó el ministro de Justicia en X.

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo R. confirmó que se está recolectando información solicitada por el abogado Iván Cancino para el empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito @cuervoji/X
El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo R. confirmó que se está recolectando información solicitada por el abogado Iván Cancino para el empalme con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella - crédito @cuervoji/X

La exfiscal Viviane Morales también sería tenida en cuenta para integrar el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Algunos medios de comunicación la ubican como la ministra de Educación de la administración entrante. Al igual que Cancino, la exfiscal no ha confirmado públicamente su designación.

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