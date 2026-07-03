Gustavo Petro no se reunirá con Abelardo de la Espriella, según José Manuel Restrepo: “No existe ninguna posibilidad”

El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El 7 de agosto de 2026, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesionará en el cargo más importante de Colombia, actualmente ocupado por el mandatario Gustavo Petro. Previo a la transición de Gobierno, las administraciones han avanzado en la preparación y verificación de información que permita evidenciar las condiciones en las que se encuentra el país y la gestión que llevó a cabo el jefe de Estado durante cuatro años.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, coordina el empalme del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, mientras que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, está al frente del proceso de transición llevado a cabo por la administración Petro.

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En ese sentido, ante los medios de comunicación, José Manuel Restrepo aseguró que en ningún momento se programará una reunión entre el presidente de la República actual y su sucesor. “No existe ninguna posibilidad de ninguna reunión del presidente saliente y el presidente entrante”, explicó el vicepresidente electo ante la prensa.

Restrepo y Ávila ya adelantaron un primer encuentro para establecer las bases del empalme y se estableció el cronograma para hacer el proceso de transición de Gobierno de manera organizada.

“Esperamos que estas reuniones sean y se rijan por un criterio de seriedad. No queremos hacer de estas reuniones un show mediático. Es posible transmitirlas, pero siempre y cuando no se convierta en esto un show mediático, porque los colombianos requieren seriedad”, detalló Restrepo a los medios.

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