Colombia

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Santa Marta conmemora 501 años de historia con la Fiesta del Mar 2026, una semana de celebraciones que fusiona conciertos, desfiles, actividades náuticas y gastronomía

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La Fiesta del Mar 2026, siete días de conciertos y cultura para conmemorar los 501 años de Santa Marta - crédito Alcaldía de Santa Marta - Paola España Comunicaciones
La Fiesta del Mar 2026, siete días de conciertos y cultura para conmemorar los 501 años de Santa Marta - crédito Alcaldía de Santa Marta - Paola España Comunicaciones

Santa Marta celebrará sus 501 años con una edición especial de la Fiesta del Mar 2026, una semana dedicada a la cultura, la música y la tradición que promete posicionar a la ciudad como un referente nacional en turismo y arte.

Desde el 23 hasta el 29 de julio, la capital del Magdalena presentará una programación variada que reunirá a reconocidos artistas, exponentes del folclor, propuestas gastronómicas y manifestaciones deportivas en un solo escenario: la ciudad más antigua de Colombia.

Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta, resalta el valor de la Fiesta del Mar como motor de identidad y encuentro para toda la comunidad samaria - crédito Paola España Comunicaciones
Carlos Pinedo Cuello, alcalde de Santa Marta, resalta el valor de la Fiesta del Mar como motor de identidad y encuentro para toda la comunidad samaria - crédito Paola España Comunicaciones

El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó que esta edición busca fortalecer la identidad samaria y proyectar a Santa Marta como un destino de talla internacional. “Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, música, gastronomía, tradición y encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”, señaló el mandatario.

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Uno de los momentos centrales llegará el 28 de julio: la Gran Serenata a Santa Marta, que tendrá como protagonista a Beéle, artista colombiano de proyección internacional. La noche incluirá presentaciones especiales de Gusi y Churo Díaz, así como la Coronación de la Capitana Nacional del Mar, un acto emblemático de la festividad.

Durante la semana, la música será el hilo conductor de la celebración. El evento contará con géneros y generaciones diversas, desde el Concierto Góspel con Evan Craft y Montesanto, hasta el Concierto de Compositores Vallenatos con figuras como Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón. Además, el colectivo Samarian Flavor presentará el himno oficial de la Fiesta, “35 Grados”, una producción que mezcla sonidos caribeños y contemporáneos, acompañada de un videoclip que recorre los rincones más representativos de la ciudad.

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Beéle será el artista principal de la Gran Serenata a Santa Marta, en el evento central del 28 de julio ante miles de asistentes - crédito foto suministrada Paola España Comunicaciones
Beéle será el artista principal de la Gran Serenata a Santa Marta, en el evento central del 28 de julio ante miles de asistentes - crédito foto suministrada Paola España Comunicaciones

La programación también incorpora actividades deportivas, desfiles, ferias de emprendimiento y muestras gastronómicas, consolidando la Fiesta del Mar como un encuentro integral para samarios y visitantes.

Agenda oficial Fiesta del Mar 2026

Jueves 23 de julio

  • Inauguración de la Exposición Ciudad Perdida (50 años de su descubrimiento)

- Lugar: Parque Bolívar

- Hora: 5:00 p.m.

  • Concierto Góspel

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 8:00 p.m.

- Artistas invitados: Evan Craft y Montesanto

Viernes 24 de julio

  • Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

- Lugar: Camellón Zona Norte

- Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

  • Ixel Moda

- Lugar: Claustro San Juan Nepomuceno

- Hora: 7:00 p.m.

  • Concierto Acordeones y Mar

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 6:00 p.m.

- Artistas invitados: Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y más

Desfiles, actividades deportivas y ferias de emprendimiento completan la agenda, consolidando la Fiesta del Mar como un evento integral para residentes y visitantes - crédito Paola España Comunicaciones
Desfiles, actividades deportivas y ferias de emprendimiento completan la agenda, consolidando la Fiesta del Mar como un evento integral para residentes y visitantes - crédito Paola España Comunicaciones

Sábado 25 de julio

  • Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

- Lugar: Camellón Zona Norte

- Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

  • Desfile de Balleneras

- Lugar: Bahía de Santa Marta

- Hora: 3:00 p.m.

  • Concierto de Balleneras

- Lugar: Bahía de Santa Marta

- Hora: 5:00 p.m.

Domingo 26 de julio

  • Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

- Lugar: Camellón Zona Norte

- Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

  • Desfile Folclórico

- Lugar: Desde la Carrera 4 hasta La Lucha

- Hora: 1:00 p.m.

  • Concierto Verbena

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 6:00 p.m.

- Artistas invitados: Lalo Ebratt, L’Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell

La programación de la Fiesta del Mar 2026 incluye actividades para todos los gustos y edades, desde muestras gastronómicas hasta conciertos masivos y eventos náuticos - crédito Alcaldía Santa Marta - Paola España Comunicaciones
La programación de la Fiesta del Mar 2026 incluye actividades para todos los gustos y edades, desde muestras gastronómicas hasta conciertos masivos y eventos náuticos - crédito Alcaldía Santa Marta - Paola España Comunicaciones

Lunes 27 de julio

  • Revista Náutica

- Lugar: Playa Los Cocos

- Hora: 8:00 a.m.

  • Guardianes del Mar

- Lugar: Playa Los Cocos

- Hora: 5:00 p.m.

  • Coronación Capitana Distrital del Mar

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 6:00 p.m.

  • Concierto de Compositores Vallenatos

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 8:00 p.m.

- Artistas invitados: Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón

Martes 28 de julio

  • Coronación Capitana Nacional del Mar

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 6:00 p.m.

- Artistas invitados: Gusi y Churo Díaz

  • Gran Serenata a Santa Marta

- Lugar: Tarima Playa Los Cocos

- Hora: 8:00 p.m.

- Artista principal: BEÉLE

Junto a Beéle, la velada contará con las presentaciones de Gusi y Churo Díaz, además de la tradicional Coronación de la Capitana Nacional del Mar - crédito foto suministrada - Paola España Comunicaciones
Junto a Beéle, la velada contará con las presentaciones de Gusi y Churo Díaz, además de la tradicional Coronación de la Capitana Nacional del Mar - crédito foto suministrada - Paola España Comunicaciones

Miércoles 29 de julio

  • Actividades de cierre y eventos para toda la familia

La Fiesta del Mar 2026 se consolida como la cita anual que reúne historia, cultura, música y orgullo samario en una experiencia pensada para públicos de todas las edades. Con artistas de renombre y una agenda diversa, la ciudad invita a Colombia y al mundo a celebrar junto al mar y a descubrir la esencia de Santa Marta a través de su fiesta más emblemática.

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