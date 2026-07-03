Colombia

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

María Elvira Ramírez compartió el paso a paso de su preparación favorita en air fryer y aseguró que, con pocos ingredientes la preparación queda bien hecha y sin grasa que pueda afectar la salud

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La influenciadora María Elvira Ramírez comparte una receta de papas a la francesa en freidora de aire - crédito @mariaelvirar/tiktok

Las recetas fáciles y rápidas continúan ganando protagonismo en redes sociales, especialmente aquellas que prometen ofrecer versiones más saludables de platos tradicionales sin sacrificar el sabor.

Esta vez, la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez llamó la atención de sus seguidores al compartir el paso a paso de la preparación que, según ella, permite disfrutar de unas papas a la francesa más ligeras y crujientes utilizando una freidora de aire.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido mostró cómo transforma unas papas congeladas en un acompañamiento que, de acuerdo con su experiencia, supera incluso al de algunos restaurantes, gracias a una combinación de especias y al uso moderado de aceite de oliva.

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La publicación rápidamente despertó el interés de cientos de usuarios, quienes expresaron estar a favor y en contra de los ingredientes que usó y también algunas pidiendo más preparaciones similares.

María Elvira Ramírez comparte su truco para hacer papas a la francesa más ligeras en la freidora de aire - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @mariaelvirar_/IG
María Elvira Ramírez comparte su truco para hacer papas a la francesa más ligeras en la freidora de aire - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @mariaelvirar_/IG

En el video, María Elvira Ramírez explicó que uno de los principales beneficios de su preparación es la practicidad, ya que utiliza papas congeladas que ya vienen previamente condimentadas, reduciendo considerablemente el tiempo de elaboración.

Sin embargo, aseguró que le gusta potenciar el sabor agregando algunos ingredientes adicionales antes de llevarlas a la freidora de aire.

“Les voy a enseñar a hacer las papitas fritas más ricas. No necesitan un balde de aceite, no necesitan mil ingredientes y quedan mucho más ricas que las que pueden comprarse en un restaurante. Además, son mucho más saludables. Lo primero que necesitan son estas papitas que vienen congeladas. Siento que hacen que todo sea mucho más rápido, mucho más fácil. Estas papitas ya vienen condimentadas, entonces eso hace más fácil todo, pero a mí me gusta condimentarlas aún más”, explicó la influenciadora al comenzar la preparación.

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Según detalló, su mezcla favorita incluye pimienta, ajo, paprika y una pequeña cantidad de peperoncino, una combinación que, afirma, realza el sabor de las papas sin necesidad de utilizar ingredientes más elaborados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Influenciadora comparte papas en freidora de aire con menos aceite - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la explicación, María Elvira destacó que uno de los secretos de la receta está en la elección del aceite y en la cantidad utilizada, pues considera que el exceso de grasa afecta tanto el sabor como la textura final.

En ese sentido, recomendó utilizar aceite de oliva y aplicarlo únicamente en una pequeña cantidad antes de iniciar la cocción.

“Les pongo pimienta, ajo, paprika, que siento que es la clave, y un poquito de peperoncino, que las hace un poquito picantes. Las pongo en la air fryer... la clave es el tiempo y el aceite que ustedes utilizan. Yo uso aceite de oliva para que sea mucho más sano y le echo un poquitico para que no se vuelvan como ahogadas en aceite, por decirlo así”, comentó.

La influenciadora añadió que esta técnica permite obtener una textura crujiente sin necesidad de recurrir a frituras tradicionales, una de las razones por las que muchas personas han incorporado la freidora de aire a sus cocinas, tal como le pasó a ella y su familia cuando compraron el electrodoméstico, según comentó.

La influenciadora María Elvira Ramírez comparte técnica de cuidado capilar con agua de romero - crédito @mariaelvirar_/IG
María Elvira explicó cómo hace papas crujientes y saludables - crédito @mariaelvirar_/IG

Otro de los aspectos que resaltó durante el video fue el tiempo de preparación. De acuerdo con María Elvira, mantener las papas entre 15 y 20 minutos dentro de la air fryer permite conseguir el punto exacto entre una textura crocante por fuera y suave por dentro.

Para ella, ese equilibrio marca la diferencia frente a otras preparaciones: “Las dejo más o menos esos minutos y quedan perfectas en el momento en el que no están ni tan duras ni tan blanditas. Mejores que las de demasiados restaurantes”, aseguró.

“Esa receta se ve deliciosa”, “Yo la voy a poner en práctica”, “Comparte recetas más elaboradas”, “Eso y los patacones en freidora, todo que ver”, dicen algunos de los comentarios que le dejaron.

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