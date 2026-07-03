Colombia

Shakira pidió ayuda a gobernantes y líderes europeos para Venezuela y anunció significativa donación enfocada en los niños

La colombiana anunció que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, puesto en marcha durante el Mundial, se sumará a las labores de reconstrucción del país luego de los terremotos del 24 de junio

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La cantante se dirigió en sus redes sociales a los presidentes de varios países del Viejo Continente, en medio de la crisis humanitaria en Venezuela - crédito @shakira/Instagram

Shakira anunció a través de sus redes sociales que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, creado especialmente durante el desarrollo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 e impulsado con el lanzamiento de la canción oficial Dai Dai, dará apoyo a Venezuela en medio de la crisis humanitaria derivada de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio.

“Hoy en día, millones de niños crecen sin la educación ni las oportunidades que merecen. Por eso me enorgullece tanto apoyar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen. También me complace anunciar que dicho fondo destinará USD 500.000 a apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”, anunció la colombiana en un video difundido a través de sus redes sociales.

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La cantante adelantó que entre las iniciativas que se pondrán en marcha desde el Fondo se incluye la invitación a “organizaciones locales de confianza, que ya lideran las labores de ayuda, a solicitar financiación para facilitar el regreso de los niños a las aulas, apoyar a los docentes y restablecer el acceso al aprendizaje”.

El Fondo de Educación FIFA Global Citizen fue creado durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 e impulsado con la canción oficial del torneo, "Dai Dai" - crédito Heather Khalifa/AP
El Fondo de Educación FIFA Global Citizen fue creado durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 e impulsado con la canción oficial del torneo, "Dai Dai" - crédito Heather Khalifa/AP

De igual modo, hizo un llamado a los países europeos para destinar apoyo y ayuda al país suramericano. “El primer ministro de Canadá, Carney, ya ha dado un paso al frente para apoyar esta campaña. Espero que otros líderes se unan pronto a él, incluidos el primer ministro de Portugal, Montenegro; el presidente de Francia, Macron; y el canciller de Alemania, Merz. Si cree que todo niño merece la oportunidad de soñar, por favor, únase a nosotros”, concluyó.

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De acuerdo con lo reportado en las últimas horas por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos por el doble terremoto aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666. El funcionario también confirmó que al menos 6.462 personas han sido rescatadas, y unas 15.050 personas están sin vivienda.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se vienen desarrollando a la par con el campeonato. A los mismos se les sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, y donde compartirá tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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