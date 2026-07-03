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Mundial 2026 |Hincha colombiano en EE. UU. mostró la tienda que es considerada “el paraíso” de los coleccionistas de camisetas de fútbol: “Hay de todo”

Además de Miami, también cuenta con sedes en Nueva York y Londres

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crédito - @dannsanchezok/IG
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El viaje de Daniel Sánchez a Miami para apoyar a la selección Colombia no solo le permitió vivir la pasión de la Tricolor en el Mundial 2026, sino que le reveló un verdadero santuario para los fanáticos del fútbol: la tienda Classic Football Shirts.

Este creador de contenido, conocido por su afición y conocimiento del universo futbolero, compartió su experiencia y recomendó el lugar como una parada obligatoria para hinchas y coleccionistas.

“Hay camisetas de todo”: la tienda donde cada pieza cuenta una historia

Sánchez quedó impresionado desde su llegada a la tienda. “Estoy en una tienda que se llama Classic Football Shirts. Como vieron, hay camisetas de todo. Esta sección es solo de Argentina”, relató mientras mostraba las estanterías repletas de reliquias de clubes y selecciones, incluidos Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

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Asimismo, el hincha colombiano no dudó en destacar algunos de los tesoros que encontró: “Tienen esta de Leo Messi, que tiene un precio de 250 dólares. De Batistuta, número nueve”.

El ambiente en el local era de auténtica fiebre futbolera. “El sitio está a reventar claramente, pero es que claro, todo el mundo viene a buscar su camiseta favorita”, contó Sánchez, que de paso explicó que incluso la camiseta de Colombia (edición blanca) actualmente “la está rompiendo toda”, se puede conseguir allí por 64 dólares, pese a estar agotada en otras tiendas.

Un recorrido por la historia y la geografía del fútbol

El creador de contenido recalcó la amplitud de la oferta de Classic Football Shirts.

“Este sitio se inauguró en Londres en el 2006 y hoy ya cuentan con sedes por todo lado. Tienen sede acá en Miami, tienen sede en Nueva York, tienen sede en Los Ángeles y obviamente en Londres”, relató, señalando cómo la tienda se ha expandido y consolidado como un referente internacional para los coleccionistas y exfutbolistas reconocidos, como el francés Thierry Henry.

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La variedad es tal que en cada esquina hay una nueva sorpresa para los apasionados.

“Vean esta chaqueta de Sevilla, por favor. Umbro y 174 dólares. La siete de Luchito Díaz. Vean esta de Boca con el diez atrás: 144 dólares. Claramente tenía que haber una de Ronaldinho. Vean esta hermosura”, describió Sánchez, fascinado ante la riqueza de modelos y marcas que conviven en el local.

Un espacio para los ídolos y la nostalgia

El hincha colombiano resaltó la sección dedicada por completo a Lionel Messi, pero también se sorprendió al ver una camiseta de Cristiano Ronaldo del Manchester United en medio de la colección.

“Hay una sección que es solo de Messi, pero no entiendo esto por qué está acá, no entiendo. Cristiano Ronaldo, Manchester United. Sí”, comentó entre risas, reflejando la diversidad y el espíritu global de la tienda, luego de que un visitante dejó en la sección una camiseta del Real Madrid.

Por supuesto, las camisetas de la selección Colombia también tienen su lugar. “Selección Colombia Reebok. No sé si esta sea la del 2001, creo que sí, pero sin dorsal”, observó, recordando aquellos diseños icónicos que marcaron época para los aficionados cafeteros.

Para los indecisos y los fanáticos: “Son demasiadas camisetas”

Al recorrer el local, Sánchez confesó la dificultad de elegir una sola favorita entre tantas piezas históricas.

“Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi favorita de todas las que vi, no tengo. No tengo porque son un montón, son demasiadas camisetas”, aseguró el hincha Tricolor.

Su recomendación final fue contundente: “Si usted está acá en Miami y tiene ganas de comprarse una camiseta o le falta una camiseta, bueno, acá le voy a dejar la dirección en donde puede venir y ver camisetas históricas. Eso sí, traiga la billetera, es caro. Si usted está en Miami y es futbolero, tiene que venir acá sí o sí”.

Esta es la dirección en Miami: 217 NW 25th St, Miami, FL 33127 (Wynwood).

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