Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García: “Estoy que saco pruebas de embarazo”

urante un live, Calderón se refirió abiertamente al embarazo de Karina García, quien disfruta de unas vacaciones en Europa junto a su familia - crédito @salva.tv04/ TikTok

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales al adelantar una información que muchos esperaban: reveló el género del bebé de Karina García antes que la propia futura madre.

Durante una transmisión en vivo, Calderón se refirió de manera directa al embarazo de Karina García, quien actualmente disfruta de unas vacaciones familiares en Europa.

La controversia surgió cuando los seguidores de Yina Calderón le preguntaron si ya conocía el género del próximo hijo de Karina García y Kris R. Aunque Calderón aclaró que no tenía información confirmada, no dudó en arriesgar una predicción ante su audiencia.

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La huilense cambió su color de pelo negro por un tono rubio y más corto - crédito @yinacalderonoficial/IG

“Va a ser niño”, aseguró la influencer huilense en medio de risas, y agregó con ironía: “Siempre le atino a mis predicciones, me voy a dedicar a vender pruebas de embarazo”. El comentario generó una inmediata reacción de los internautas, muchos de los cuales se dividieron entre quienes apoyan el inusual tino de Calderón y quienes la criticaron por anticiparse a la pareja.

El video se viralizó rápidamente. Algunos seguidores señalaron que Calderón suele acertar en sus vaticinios, mientras que otros la acusaron de haber arruinado la sorpresa prevista por Karina García y Kris R, quienes habían anunciado que la revelación del género sería un momento privado y compartido solo después de su regreso de Europa.

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“Yina la adivina ajajaj”, “Me da risa que Yina de verdad le atina a todo”, “Yina la madrina”, “yo también digo que es niño”, “ya quiere dañar la sorpresa”, “Yina adivina y a a la verdad le atina”, “yina debería revelar el de la hermana mejor, que no sea sapa”, “Si, tiene barrga de niño” (Sic), son algunas de las reacciones que se fueron sumando en los comentarios de redes sociales.

Yina Calderón revela el posible género del bebé de Karina García: la sorpresa que agitó las redes sociales - crédito montaje cortesía Canal RCN - @karinagarciaoficiall/ Instagram

Frente a la polémica, Karina García respondió con un breve video en el que aseguró que ni ella ni Kris R conocen aún si esperan un niño o una niña. “Haremos la revelación después de nuestras vacaciones”, indicó la influencer paisa. Esta aclaración buscó calmar las especulaciones generadas por el comentario de Calderón, pero la discusión entre los seguidores de ambas creadoras de contenido continuó en las plataformas digitales.

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El embarazo de Karina García ha estado rodeado de atención mediática desde que se confirmó la noticia, en parte debido a las insinuaciones previas de Yina Calderón, quien ya había sugerido que García se encontraba esperando un hijo. La pareja mantuvo el tema en reserva hasta hace unas semanas, cuando decidieron anunciar públicamente la llegada de su primer bebé juntos.

Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram

Tras la confirmación, Karina García ha compartido momentos de su embarazo en redes sociales, aunque mantiene en secreto varios detalles, como la cantidad de meses de gestación y la fecha estimada de nacimiento. “Por ahora, esos detalles siguen siendo una incógnita para sus seguidores”. En una de sus publicaciones recientes, García expresó a su bebé por nacer: “No puedo prometerte una vida perfecta, pero sí un hogar lleno de amor, abrazos, besos y apoyo incondicional”.

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El interés del público no se limita únicamente al género del bebé. Los antojos de García durante esta etapa también han sido motivo de conversación.

La creadora de contenido compartió un video en el que mostró su preferencia actual por los ponquecitos de chocolate, un gusto que, según ella, va en contra de sus hábitos para cuidar su figura, pero que ha decidido satisfacer para evitar que su bebé nazca con “antojo”. “Sé que no es bueno, sé que no es saludable, pero mi reina, yo no voy a permitir que me nazca antojado, jamás”, bromeó García.

La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

Este embarazo marca una nueva etapa en la vida de Karina García, quien ya es madre de Isabella Vargas y Valentino. Su hija mayor sigue sus pasos en el mundo digital y la moda, mientras que Valentino cursa la primaria. Ahora, la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante, cuya identidad aún permanece en suspenso.

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