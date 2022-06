Corralejas en el Espinal terminaron en tragedia: palco se cayó en medio del evento

Foto: Archivo Colprensa

A través de las redes sociales han circulado videos en los que se ve cómo uno de los palcos del espacio en los que se adelantaban las corralejas, en El Espinal, Tolima, se va al piso. Decenas de personas caen de sus sillas mientras otros ciudadanos tratan de persuadir al toro que se encontraba en medio de la arena para evitar que ataque a quienes se encontraban en el público. Esto se suma a las heridas que sufrieron quienes se enfrentaron al toro en medio de la polémica actividad que, durante años, ha sido catalogada por ambientalistas como maltrato animal.

Mientras Defensa Civil atiende la emergencia en la Plaza de Toros del Espinal, que según se conoce dejó a unas 500 personas heridas, se informó que ya son nueve las personas que se vieron lesionadas a causa de embestidas de toros. Seis de ellas fueron trasladadas con heridas de gravedad.

“Hay un paciente con heridas graves, se llevó en estado crítico al hospital, allá fue estabilizado, según el reporte de los médicos sigue recluido con pronostico reservado”, dijo el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima. “Lastimosamente, no se pueden controlar a las personas que se meten irresponsablemente a la corraleja, pero estamos garantizando la seguridad y que la comunidad se divierta sanamente en las fiestas patronales”, comentó Ever Sarmiento, secretario de Gobierno municipal.

De acuerdo con un testigo de los hechos, la tragedia generó es una ‘terrible situación’. “Se ha caído media parte de los palcos, hay muchos heridos”, recalcó en la llamada en la que reportó lo ocurrido el ciudadano. Teniendo en cuenta los hechos, las autoridades declararon alerta amarilla en El Espinal por la situación. Fueron seis palcos, dicen los testigos, los que se desplomaron. Así mismo, se habla de la huida de algunos de los toros que se encontraban en la plaza.

Esto fue lo que sucedió en las corralejas del municipio del #Espinal. Un hecho trágico para animales humanos y no humanos.

Presidente @petrogustavo , tengo la convicción, de que ud trabajará por los que no tienen voz. pic.twitter.com/awRP2uqh0V — Óscar Jiménez (@oajm993) June 26, 2022

Mientras se conocen más detalles de lo ocurrido, este caso recuerda lo que sucedió hace algunos días en las corralejas en Repelón, Atlántico, en donde resultó un muerto y 13 heridos. La víctima mortal, de acuerdo con el informe de las autoridades, perdió la vida luego de que uno de los toros le clavara uno de sus cuernos. Tres de los ciudadanos que resultaron heridos, por su parte, fueron llevados a hospitales de Barranquilla.

“Esta es una tradición que tenemos para celebrar las fiestas patronales en el municipio de Repelón. La comunidad hizo el llamado para respetar las costumbres. Hace dos años no se celebraban las fiestas patronales. Lastimosamente, no se puede controlar a las personas que se meten irresponsablemente a la corraleja, pero estamos garantizando la seguridad”, dijo Ever Sarmiento, secretario de Gobierno, sobre la tragedia.

El representante a la cámara electo, Fernando David Niño Mendoza, por su parte, pidió que se negara el permiso que se solicitaba para realizar las corralejas en Bayunca, en Cartagena. “Solicito al alcalde de Cartagena atienda este llamado de carácter urgente, pues nada justifica el maltrato animal al que se someten los toros en esta clase eventos” dijo Niño.

Aseguró, en su solicitud, que el Estado Colombiano está en el deber de velar por la prevención y eliminación del maltrato y crueldad animal, en virtud al principio de solidaridad social (Ley 1774 de 2016). “Como concejal animalista de Cartagena haré todo lo posible para evitar que dicho evento se haga (...) Evento que solo llena de ego y morbo a una sociedad que solo necesita paz y reconciliación”, expresó Sergio Mendoza, respecto a la misma práctica en ese lugar.

