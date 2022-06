Se restablecen los horarios en los SuperCADE de Bogotá para el pago de impuestos

Panorámica de la ciudad de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En vista de las extensas filas que se registraban a las afueras de los CADE de los contribuyentes bogotanos que pretendían pagar el impuesto predial o vehicular, o reclamar la factura para efectuar el pago, el Distrito había anunciado, a través de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, que se extendían los horarios en los SuperCADE de las principales localidades de la capital.

La medida que se había tomado en este viernes para facilitarle a las personas el reclamo de sus facturas y pago de impuestos, se adoptó para mitigar las largas filas que se acomulaban en los exteriores de los CADE de la ciudad. Esto muy probablemente se dio porque el plazo inicial para pagar con el descuento del 10 por ciento vencía en el día de ayer.

Según anunció la Secretaría de Hacienda de Bogotá, desde la próxima semana se restablecerá el horario de atención habitual para los ciudadanos, esto en el marco de los nuevos plazos que extendió el Distrito para el pago de los impuestos vehicular y predial. Así las cosas, recordemos que los horarios en los CADE está establecido de la siguiente manera:

En el SuperCADE CAD ubicado en la Unidad Administrativa Especial de Catastro de Bogotá, en la Avenida Carrera 30 No. 25 - 90 será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Además del CAD principal ubicado en Catastro habrán otros tres puntos en la ciudad que también tendrán horario de apertura de atención al público de 7:00 a.m. para cerrar puertas a las 5:30 p.m. Los CADE que adoptan este horario se encuentran en Suba, Portal Américas y el 20 de julio.

Para los contribuyentes que deseen acercarse al CADE de Suba, es válido precisar que está en la dirección Avenida Calle 145 No. 103B - 90. El CADE Américas se encuetra en la Carrera 86 No. 43 - 55 sur, justo al lado del Portal de Transmilenio Américas. Y el CADE 20 de julio está en la dirección Carrera 5A No. 30D - 20 Sur, ubicado al costado occidental del Portal de Transmilenio del 20 de julio.

Es importante aclarar para las personas que vayan a acercarse hasta estos puntos de atención Distrital para el pago de sus impuestos que, para este sábado 25 de junio, no habrá atención al público, dado que se estará realizando el debido ajuste en las facturas de impuestos para que se emitan con los nuevos plazos fijados por el Distrito de la capital. En este sentido, los horarios que rigen comunmente a estos centros de atención comenzará a implementarse desde el próximo 28 de junio, según lo indicado por la cartera de Hacienda de Bogotá.

Hasta el momento, según las informaciones que se entregaron de parte del Distrito, se han recaudado 2,5 billones de pesos, un avance que aún espera completarse pues el rubro total que espera captarse por parte de los contribuyentes bogotanos es de 5,7 billones de pesos.

Ante las dificualtades que han tenido los bogotanos para descargar y pagar la factura de impuestos, la Alcaldía a extendido excusas y ha dicho que va a entregar todas las garantías necesarias para que se pueda realizar el pago sin ningún contratiempo. En consecuencia a esto mismo, se determinó extender el plazo para pagar con el 10 por ciento de descuento los impuestos predial, hasta el 15 de julio y vehicular hasta el 12 de agosto.

