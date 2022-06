“¡Prefiero tener carácter a tener partido!”: concejal de Medellín María Paulina Aguinaga renunció a su curul y al Centro Democrático

La renuncia de Aguinaga se suma a la de los también concejales de Medellín Albert Corredor y Simón Molina. Foto: @ConcejoMedellin, Twitter.

En las últimas horas, la concejal de Medellín, por el Centro Democrático, María Paulina Aguinaga anunció, a través de Twitter, su renuncia a esta colectividad luego de que Albert Corredor y Simón Molina también informaran a la opinión pública que abandonaban el partido Centro Democrático con el fin de construir proyectos políticos para aspirar el próximo año a la alcaldía de la ciudad.

La renuncia de Aguinaga se conoció a través de una carta que hizo pública a en sus redes sociales. “He tomado la decisión de renunciar al partido Centro Democrático y a mi curul como concejal de Medellín. Como lo he dicho en otros espacios, ¡PREFIERO TENER CARÁCTER A TENER PARTIDO!”.

En la carta, Aguinaga que su renuncia es irrevocable, tanto al partido como a su curul, que ocupaba desde 2016, y que se espera se haga efectiva a partir del sábado 25 de junio.

Entre las razones que esgrimió la hoy excabildante de Medellín, está que, según ella, “las directivas del Centro Democrático y mis propios compañeros de bancada secuestraron mi participación política y el precio de ese rescate es entregar mi curul. He sido víctima de múltiples ataques, discriminación de género y decisiones injustas por parte de las directivas del partido, quienes se han saltado sus propios estatutos para afectarme políticamente a través de sanciones precipitadas y desproporcionadas como ha quedado en evidencia en los últimos meses con la suspensión temporal de mi derecho al voto; derecho al voto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) me restituyó señalando que mi actuación en el marco de la elección de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín había sido correcta y apegada a la ley, porque lo único que hice fue defender los derechos de la mujer y el Estatuto de la Oposición”.

En la misma carta también advirtió que su trabajo por la capital antioqueña no depende de una curul y que seguirá luchando desde otros escenarios. Así mismo, escribió que da “un paso al costado con la frente en alto para seguir defendiendo mis principios y la dignidad de las mujeres, así me toque acudir hasta instancias internacionales para denunciar la violencia política de la que he sido víctima”.

Finalmente, Aguinaga agradeció a quienes le han manifestado su apoyo incondicional en estos difíciles momentos en los que ha visto cercenada su voz política dentro del concejo de Medellín y del Centro Democrático.

Vale recordar que en los últimos días el Centro Democrático había informado que los concejales de ese partido en Medellín, Albert Corredor, María Paula Aguinaga, Nataly Vélez y Lina García, habían sido cobijados con la sanción contemplada en el artículo 127 de sus estatutos que implica la limitación administrativa, y que, además, le prohíbe a los cabildantes desempeñar cargos en los órganos del CD o en representación de este, por un período de 18 meses.

El partido sustentó que culminado el proceso disciplinario que se adelantó contra Corredor, Aguinaga, Vélez y García, el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de Medellín calificó como gravísima la conducta de los concejales en mención al haber desconocido la decisión de la bancada de fecha 9 de noviembre de 2021.

La decisión que mencionó el Centro Democrático y por la que fueron sancionados los concejales, fue la de apoyar al cabildante Simón Molina como presidente de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín.

