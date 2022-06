Ingrid Betancourt se declaró oficialmente en oposición al gobierno de Gustavo Petro

Íngrid Betancourt se queda en Colombia y le hará “oposición constructiva” a Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

A tan solo dos días de que Gustavo Petro fuera elegido presidente de Colombia, ya se empezaron a conocer los dirigentes políticos que le harán oposición. Una de ellas es una de sus exaliadas políticas, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que renunció a sus deseos de ser jefa de Estado para adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández.

La también directora del partido Verde Oxígeno anunció, durante la mañana de este martes 21 de abril, que será oposición al gobierno de Petro que iniciará el próximo 7 de agosto de este año, cuando el actual presidente Iván Duque abandone el poder.

El anunció de la también exsecuestrada por las Farc se dio en entrevistas que concedió a varios medios de comunicación del país, en cuyos conversatorios no perdió oportunidad para hacerle vehementes cuestionamientos al dirigente del Pacto Histórico, la nueva bancada de gobierno.

“Tenemos que ser oposición y tiene que ser una oposición constructiva, tiene que ser una oposición reflexiva, generosa, pero debe ser oposición”, señaló Betancourt a la emisora La FM.

Además, aseguró que la oposición que pretende dirigir será “sensata, programática, lúcida, defendiendo valores y principios sin ningún tipo de sectarismo, simplemente diciendo lo que estamos viendo”, dijo la excongresista a la revista Semana.

Es más, Betancourt también dio a conocer las condiciones que le pone al nuevo jefe de Estado para respaldarlo y no ser de sus principales detractoras en este, que se convierte en su tercer intento por ser presidente de Colombia y que, por fin, logró alcanzar. “En la medida en que nosotros veamos que Gustavo Petro se despoja de esas alianzas oscuras que lo acompañaron en la primera vuelta y en la segunda, podremos darle un compás de credibilidad, pero también seremos muy críticos si nos damos cuenta que lo que hay es simplemente seguir los mismos con las mismas”, agregó la dirigente política en la cadena radial mencionada.

Inclusive, la exaspirante a la Presidencia de la República volvió a lanzar durísimos comentarios contra los militantes del Pacto Histórico, la que ahora será la bancada oficial de Gobierno. “Me parece que las personas que lo acompañan son personas que le han hecho daño a Colombia y que eso es una gran preocupación”, aseguró a Semana.

Por ahora, no se sabe si Humberto de la Calle, el único congresista que quedó elegido en Verde Oxígeno también se declarará en oposición al gobierno de Petro, que encabezará junto a Francia Márquez, la electa vicepresidenta. Es más, no se sabe por quién votó en la pasada segunda vuelta, si por el entonces candidato del Pacto Histórico o por el aliado de su hoy jefa política Rodolfo Hernández, que fue derrotado por el hoy presidente electo.

En otros de sus pronunciamientos con la prensa colombiana, Ingrid Betancourt reconoció que durante la campaña “se cometieron errores, muchísimos errores” y describió lo que, a su juicio, fueron los determinantes de la carrera por llegar a la Casa de Nariño, el palacio presidencial.

“Fue una campaña donde había un sentimiento de que era algo a muerte y yo creo que eso no puede volver a suceder. Lo que se dijo, los ataques bajos, la crueldad, la falta de ética, todo esto dejó al país muy herido y tenemos que emprender una tarea de sanar, de cerrar heridas, de crear confianza”, comentó Betancourt.

Por otro lado, aunque no desconoció los resultados electorales, sí dijo que no cree completamente en el veredicto de la Registraduría que dio por ganador a Gustavo Petro. “Esto es un análisis que todavía estamos por hacer, muchos piensan que en realidad no hay certeza desde el punto de vista de los resultados, pero igual nosotros no vamos a controvertir las elecciones, pero sí nos queda la duda de saber finalmente qué fue lo que pasó. Tuvimos muchas alertas y esto es algo que a futuro tenemos que enmendar”, manifestó a La FM.

