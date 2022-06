Trabajadores denuncian que fueron despedidos por su voto en las pasadas elecciones

Tarjetón segunda vuelta presidencial en Colombia. Foto: Registraduría.

En la segunda vuelta presidencial en Colombia los resultados fueron históricos, puesto que por primera vez un candidato de izquierda será Jefe de Estado. Gustavo Petro con un 50,44 % se impuso frente al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien obtuvo un porcentaje total del 47,31 %.

A cuatro días de haber elegido presidente en las urnas el país continua generando reacciones, no solo de políticos sino también del sector económico y empresa dado que se han venido conociendo a través de diversos medios de comunicación denuncias de trabajadores que han sido despedidos de sus puestos de trabajo por su elección de voto el pasado domingo.

Olga Giraldo trabajadora de Bon Ince apoyando a Gustavo Petro

Uno de los casos más sonados fue el de la señora Olga Giraldo, quién se viralizó en las redes sociales por aparecer con carteles en apoyo al presidente electo Gustavo Petro cuando estaba en su campaña presidencial, Olga quien era trabajadora de Bon Ice, tenía pegado en su carro imágenes alusivas a la campaña del político del Pacto Histórico.

Pues este hecho causo que la mujer fuera ‘echada’ de su puesto de trabajo, así lo indicó a La W: “Venía de una marcha, tengo una hermana desaparecida y he apoyado a Petro en la política. Entonces fuimos a la marcha, al otro día amanecí con dolor de cabeza, el lunes madrugué donde el patrón a trabajar y me lo encuentro en el camino y me dice ‘Olga ya no hay más trabajo para usted por las pancartas que pegó en el carro, por estar apoyando a Petro’”, indicó la mujer a la emisora radial.

De igual manera está la historia de Juan Suarez, un paseador canino que indicó que debido a una foto publicada en su estado de WhatsApp varios clientes habituales decidieron terminar relaciones laborales con él. El denunciante indicó que la foto que publicó en ningún momento hirió susceptibilidades, pero al día siguiente de la segunda vuelta presidencial se sorprendió al ver mensajes de clientes que afirmaban que ya no podrían seguir requiriendo los servicios de Juan debido a su posición política distinta a la de ellos.

Referente al hecho un profesional del derecho señaló la ilegalidad de los empleadores al finalizar los contratos de sus trabajadores por ideologías distintas a ellos. Carolina Castro de la Torre, abogada senior del área laboral de Holland & Knight Colombia indicó al Espectador: “ningún empleador está capacitado o autorizado para obligar a sus trabajadores a votar por un determinado candidato, y tampoco lo está para tomar acciones o represalias en contra de quienes hayan votado de una determinada manera”.

Sobre más información del próximo Gobierno Nacional: el presidente electo Gustavo Petro Urrego, empieza a pronunciarse respecto a sus futuros movimientos políticos, en este caso, exalta un plan de modelo educativo mediante la construcción de varios edificios que serán utilizados para dicho fin. Ante esto, tanto alcaldes como gobernadores dieron a conocer su posición, que ante tanta especulación, fue positiva y contraría a los presunciones iniciales.

Gustavo Petro aseguró: “le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”.

Dicha solicitud parecía autoritaria por parte de algunos sectores, no obstante, tuvo una positiva acogida por parte de dos importantes gremios: la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (AsoCapitales) y la Federación Nacional de Departamentos (FND), además, de manera independiente, algunos alcaldes destacaron que estaban preparados para cooperar con el Gobierno Nacional entrante.

SEGUIR LEYENDO: