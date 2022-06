Sebastián Villa no se presentaría a indagatoria este viernes por duelo entre Boca y Unión

(Télam)

A mediados de mayo el colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, volvió a estar en el centro de la polémica luego de haber sido denunciado por agresión sexual, tentativa de homicidio y violencia de género en Argentina. Esta es la segunda vez que el atacante se ve envuelto en problemas legales en el país del sur del continente por agresión en contra de sus parejas.

Una mujer, que solicitó mantener el anonimato, lo acusó por los señalados delitos que habrían ocurrido el 26 de junio del año pasado, cuando el futbolista mantenía una relación sentimental con ella. En su relato advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano.

Luego de varios días de investigación y declaraciones por las diferentes partes, citaron a Sebastián Villa a indagatoria este viernes 23 de junio, pero en este día Boca Juniors, equipo donde milita el delantero colombiano, tiene un compromiso, pues se jugará la quinta jornada de la Primera División de Argentina, contra Unión, razón por la que no podrá cumplir con la cita judicial.

Frente a esto, el abogado de Villa solicitó que esta se postergara para que colombiano pueda cumplir con sus obligaciones deportivas. Hasta el momento, la fiscal Vanesa González, no ha dicho nada sobre la solicitud.

Por otro lado, cabe destacar que la defensa del futbolista también había solicitado que se le diera el permiso a Villa para poder salir del país, ya que Boca Juniors tiene que enfrentarse a Corinthians en el partido de ida de los octavos de la final de la Copa Libertadores.

Una vez que finalice este acto procesal fundamental, el cual se esperaría a que se aplazara para la primera semana de julio, las fiscales estarán en condiciones de decidir si lo procesan o si siguen produciendo pruebas. Así las cosas, las siguientes horas serán claves en la situación judicial del delantero de Boca, que jamás perdió su titularidad en el equipo a pesar de las acusaciones en su contra mientras alzó el título de la Copa de la Liga Profesional enfrentando a Tigre junto a sus compatriotas Jorman Campuzano y Frank Fabra.

La denuncia en contra de Sebastián Villa

Según pudo corroborar Infobae, la presentación ya se le otorgó a la oficina de un fiscal especializado en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. Entre otras líneas, el escrito de la damnificada, al que Infobae tuvo acceso, manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky inició el episodio.

“(Villa) comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

