El Partido Liberal no será oposición para el Gobierno de Gustavo Petro: César Gaviria se reunirá con el presidente electo

Gustavo Petro y César Gaviria. Fotos: Colprensa.

Tras el triunfo de Gustavo Petro y su formula vicepresidencial, Francia Márquez, en las elecciones presidencial 2022, las alianzas se siguen consolidan antes de la posesión del equipo del Pacto Histórico, que se dará el próximo 7 de agosto. De acuerdo con información oficial, tras múltiples disputas y discusiones, la bancada del Partido Liberal se encuentra buscando espacios para poder hablar con el también senador de la Colombia Humana.

La información sobre los acercamientos los dio ha conocer el senador Fabio Amín Saleme mediante su cuenta oficial de Twitter, donde anotó que es el designado para poder formar alianzas al interior del congreso.

“Recibo con responsabilidad designación q me hace @PartidoLiberal como compromisario Hablaremos dentro d la institucionalidad con los demás partidos para conformación del nuevo Congreso Tarea q hay q adelantar entendiendo e interpretando el trámite d las Reformas q Colombia exige!”, escribió Saleme.

Además, la emisora Blu Radio aseguró que los dirigentes del Pacto y de los liberales han conversado y buscado formas de ser aleados en este nuevo periodo. Así como se comienzas a buscar alianzas con otras fuerzas política.

La decisión por parte de los liberales se dio luego de que Gaviria sostuvo un encuentro con varios congresistas liberales, entre ellos Lidio García, Miguel Ángel Pinto, Laura Fortich y Fabio Amín, para evaluar los desafíos y la futura postura de la colectividad, así lo dio a conocer la W Radio.

Las posibilidades de alianzas se viene hablando desde la primer vuelta presidencial, sin embargo, hay que recordar que Gaviria y su bancada en ese momento decidieron darle el apoyo al excandidato y exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. En abril mediante una misiva anotaron: “Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, es hora de llevar a cabo las reformas estructurales que amerita la nación, de ofrecer una esperanza de vida prospera y digna a nuestros jóvenes y de asumir nuevamente nuestro papel de partido protagonista en la historia de Colombia”, se lee en el documento redactado por César Gaviria.

Además, en su momento el mismo líder liberal comentó que no estaba de acuerdo con la idea de Petro de reformar el Banco de la República y catalogó la iniciativa como populista. Además, aseguró que esto empeoraría la inflación. Con respecto al sistema de salud, César Gaviria aseguró que este es el mejor y tampoco debería reformarse. Señaló que no se pueden eliminar las EPS porque las personas no tendrían quien las atienda cuando se enfermen.

Sumado a lo anterior lanzó fuertes criticas a la vicepresidenta tras unas declaraciones en las que ella aseguró no esta de acuerdo con Gaviria como persona.

“Yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos: con el Partido Liberal, como tal, creo que hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije fue: el problema con César Gaviria como persona, dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Así que como dijo Gustavo Petro bienvenido el Partido Liberal y aquí están”, dijo.

La declaración no fue bien vista por Gaviria, quien rompió los diálogos con el Pacto Histórico de forma inmediata.

“Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no les importaron mis manifestaciones. En el día de ayer tuve conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos. Mientras yo sea presidente del Partido Liberal doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político”, dijo Gaviria.

