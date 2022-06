José Félix Lafaurie reprende a su hijo en público por opinar contra Álvaro Uribe: “no había nacido cuando rescató a Colombia”

Al líder del gremio ganadero le parece que su hijo inició un "debate inconveniente".

No solo en el uribismo cayeron mal las declaraciones de Juan José Lafaurie, hijo de la senadora uribista María Fernanda Cabal y el empresario ganadero José Félix Lafaurie, sobre la necesidad de crear una nueva derecha sin la influencia de Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y líder natural del partido Centro Democrático. El mensaje del estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana también molestó a su padre.

Lafaurie hijo arremetió contra Uribe —quien guardó silencio durante las elecciones presidenciales de 2022 por miedo a perjudicar al candidato que él apoyara— este lunes, justo después del triunfo del candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro en las elecciones de segunda vuelta.

“Es la hora de la derecha, una nueva derecha, que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe”, trinó este lunes el estudiante que trabaja en el bufete de Jaime Lombana, quien a su vez ha sido abogado defensor del expresidente en varias ocasiones, como en el escándalo de las interceptaciones ilegales.

Paloma Valencia le respondió a Juan José durante la tarde de este martes por el mismo medio. Aseguró que ella seguirá siendo “uribista como siempre”, le recordó al joven que su madre llegó al Senado de la República gracias a Uribe Vélez, y destacó a este último como una figura de “contención contra el comunismo”.

Adicionalmente, la congresista acusó al abogado en ciernes de unirse a la “izquierda radical” en su intención de sacar a Uribe de la escena política.

“Sin el Presidente Uribe ni tu mamá sería senadora, ni Colombia sería república. No entiendo como te unes a la izquierda radical cuyo único propósito ha sido, como el tuyo, dejarlo de lado. Uribe es y sigue siendo el muro de contención contra el comunismo. #UribistaComoSiempre”, dijo Paloma Valencia.

“La marxista, cercana a la izquierda radical, es usted senadora”, le respondió Juan José, junto con un video de la congresista cuando fue invitada al programa de opinión La Tele Letal, conducido por Santiago Moure y Martín de Francisco.

En dicho video, la senadora respondió a la pregunta sobre si había algo del socialismo que a ella le guste. “Muchísimo; para mí, la gran utopía marxista de devolverle la libertad al hombre es fundamental, porque el tema con el que inicia Marx es por qué el hombre está preso, digamos, y está preso del sistema productivo que no lo deja ser quien quiere ser ni hacer lo quisiera hacer, sino hacer lo que el mercado le compraría”.

Esta respuesta de Juan José Lafaurie no le sentó nada bien a su padre, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie. A través de su propia cuenta de Twitter, el empresario atajó el comentario de su joven hijo contra la senadora Valencia y le pidió respeto por ella y por Álvaro Uribe Vélez.

“Debate inconveniente. Mucho le debe este país al presidente @AlvaroUribeVel. @LafaurieCabal no había nacido cuando rescató a Colombia. Y @PalomaValenciaL merece respeto”, afirmó el empresario ganadero.

Llama la atención que Lafaurie padre no sabría realmente cuántos años tiene su hijo: para que Juan José hubiera nacido después de los mandatos de Uribe, debería tener máximo once años de edad, y de haber llegado a este mundo durante esos dos periodos presidenciales, tendría entre 11 y 19 años. No obstante, según María Fernanda Cabal, este joven tiene 23 años.

María Fernanda Cabal habló sobre el trino de su hijo

La senadora María Fernanda Cabal, quien lleva tanto tiempo en el Congreso como Paloma Valencia, fue consultada por la revista Semana sobre los comentarios de su hijo. Ella aseguró que Juan José Lafaurie es militante del Partido Conservador y apoyó a David Barguil en su precandidatura a la presidencia; “él no es del Centro Democrático, es su opinión”, añadió.

Cabal le confesó a ese medio que ella y su hijo tienen ideas distintas sobre varios temas políticos y recomendó al periodista preguntarle directamente a él sobre sus opiniones.

“Él considera que Uribe no es de derecha, él considera que Uribe se ha elegido con la derecha y después gobierna con ideas liberales. Ese es su concepto y bueno, estamos en libertad de expresión... todavía, no hemos empezado el gobierno de Petro”, puntualizó.

