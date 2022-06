El origen del apodo del Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Soccer Football - Premier League - Southampton v Watford - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - March 13, 2022 Watford's Cucho Hernandez celebrates after the match Action Images via Reuters/Paul Childs

Los colombianos siguen moviéndose en el mercado de fichajes europeo, algunos consiguen ascender respecto a la categoría de sus clubes, mientras que otros buscan retomar nivel. Así, el delantero Juan Camilo Hernández confirmó su transferencia y fue ratificado como nuevo jugador del Columbus Crew de la Major League Soccer. En su presentación, el atacante explicó el origen de su particular apodo, pues siempre ha causado curiosidad en la hinchada.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández salió de la cantera del Deportivo Pereira, tras sus buenas presentaciones pudo escalar y potenciar su fútbol en territorio europeo. Sus inicios siempre estuvieron alrededor de la pelota, pues desde pequeño empezó a sumar minutos en equipos infantiles, fue desde aquel entonces que se le adjudicó el apodo de el ‘Cucho’, sobrenombre que le acuñaron en las calles de su barrio y las canchas del mismo.

La relación del apodo ‘Cucho’ tiene origen con las dinámicas que se manejaban hace unos tiempos, pues los niños solían imaginar que representaban a un jugador en especial. Los padres de Juan Camilo Hernández lo llevaron a cortarse el cabello y de manera inesperada tuvo un cambio de imagen, pues su cabeza fue rapada en su totalidad como el experimentado volante argentino Esteban Cambiasso, el gaucho que en su momento hizo parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

El jugador confesó: “el apodo viene porque cuando tenía 8 a 9 años mis padres me raparon la cabeza como el ‘Cucho’ Cambiasso”.

Sin embargo, para que este apodo se propagara fue fundamental del equipo infantil al que pertenecía Hernández, pues fue el encargado de repetirlo hasta que se convirtiera en algo común, hecho que le terminó agradando al delantero y aceptó paulatinamente, razón que al día de hoy lo lleva a recibir el calificativo de manera positiva, pues considera que es único.

“En realidad el entrenador del equipo en donde estaba cuando pequeño, un día me dijo ‘Cucho’ por el corte de cabello y a partir del ese año la gente empezó a decir así, y la verdad que me gustaba mucho, porque es algo muy único y muy personal y me encanta el sobrenombre”: destacó el ‘Cucho’.

Controversia en su llegada

Las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 dejaron varias reacciones, pues Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz omitieron la convocatoria de algunos jugadores, entre ellos, Juan Camilo Hernández, quien reprochó que a pesar que el llevaba varios años en la Liga Española. El jugador cuestionó a los jugadores que estaban en la MLS, sin embargo, ahora fue confirmado para disputar minutos en este territorio.

Hernández le dijo al Diario La 10: “yo no sé, porque al final si tú miras a la lógica, yo estoy en Europa, en España hace 4 años y jugando en primera división y no sé; llamar tal vez a otro jugador que está en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia, no es por nada pero son modelos diferentes. Entonces no sé qué hacer para poder estar ahí, pero bueno, yo seguiré trabajando”.

Quién es el ‘Cucho’

El delantero pereirano debutó profesionalmente con el Deportivo Pereira de la Segunda División de Colombia en 2015, disputando 20 partidos y anotando tres goles en su primera temporada. En 2016, su segunda temporada con el Deportivo Pereira, Hernández anotó 20 goles y dio cuatro asistencias para terminar como el máximo goleador de la Segunda División de Colombia. 2016 también vio a Hernández registrar su primer triplete, ya que el entonces joven de 16 años anotó tres goles contra Tigres FC. Luego de su destacada actuación en 2016, Hernández firmó con América de Cali de la máxima categoría de Colombia.

