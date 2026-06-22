Colombia

Calendario lunar: cuáles son las fases de la luna del 22 de junio al 29 de junio

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá las noches con estas fases

Guardar
Google icon
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, en la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semanalmente, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

PUBLICIDAD

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el satélite natural que rodea nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna de la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El domingo 21 de junio la luna estará en cuarto creciente, esto quiere decir que se encuentra en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara iluminada.

PUBLICIDAD

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el lunes 29 de junio, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En muchas civilizaciones se utiliza la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 388473 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 406225 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fases de la luna

En todas partes del mundo se ven las mismas fases de la luna, lo único que cambia es el ángulo entre las personas que viven en el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Si viajaras al otro hemisferio del que vives, la luna estaría en la misma fase, pero aparecería al revés en comparación a lo que estás acostumbrado, según explica la NASA.

Por ejemplo, si la luna está en cuarto menguante, desde el hemisferio norte, la media luna aparecerá en el lado izquierdo, mientras que desde el hemisferio sur, aparecerá en la derecha.

Cabe mencionar que el tiempo que tarda la luna en girar una vez sobre su eje es igual al tiempo que tarda en orbitar una vez alrededor de la tierra, es por eso que siempre vemos la misma cara de la luna.

La luna tarda aproximadamente un mes en orbitar la Tierra, 27.3 días para completar una revolución y 29.5 días para cambiar de luna nueva a luna nueva.

Temas Relacionados

Calendario lunar PerúFases de la luna en PerúCiclo lunar PerúFase de la luna hoy en PerúÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Argentina y Austria disputan el liderazgo de su grupo tras ganar en el debut. Francia se enfrenta a Irak, que necesita sumar para seguir con opciones. Noruega busca ratificar su buen inicio ante Senegal, mientras que Jordania y Argelia van por sus primeros puntos en el certamen

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Video viral muestra a monjas celebrando presunta victoria de Abelardo De la Espriella tras elecciones en Colombia

Varias religiosas aparecen en una grabación difundida en redes sociales participando en un festejo colectivo con banderas nacionales, camisetas de la selección y otros elementos festivos en un convento ubicado presuntamente en Envigado, Antioquia

Video viral muestra a monjas celebrando presunta victoria de Abelardo De la Espriella tras elecciones en Colombia

Clima en Cali: la previsión meteorológica para este 22 de junio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Cali: la previsión meteorológica para este 22 de junio

Conoce el clima de este día en Medellín

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este día en Medellín

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Barranquilla este 22 de junio

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Barranquilla este 22 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Egipto le ganó a Nueva Zelanda y es líder en el Mundial 2026: victoria por 3-1 en Vancouver

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil