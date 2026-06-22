Colombia

Video viral muestra a monjas celebrando presunta victoria de Abelardo De la Espriella tras elecciones en Colombia

Varias religiosas aparecen en una grabación difundida en redes sociales participando en un festejo colectivo con banderas nacionales, camisetas de la selección y otros elementos festivos en un convento ubicado presuntamente en Envigado, Antioquia

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Un video viral captura el emotivo momento en que un grupo de monjas celebra con júbilo en un jardín, ondeando la bandera de Colombia, tras conocerse los resultados del preconteo presidencial. - crédito @Martin_Penalosa/X

Un video viral que circula en redes sociales muestra a un grupo de monjas celebrando tras los resultados del preconteo electoral en Colombia 2026, en una escena que muchos usuarios han interpretado como respaldo a Abelardo De la Espriella. La grabación, tomada en lo que sería un convento de Envigado, ha generado un amplio debate digital y se ha convertido en tendencia nacional.

En las imágenes, que hasta el momento no cuentan con verificación oficial sobre su contexto exacto, aparecen varias religiosas participando en una celebración colectiva. El video se desarrolla en un espacio cerrado que, según la ubicación referida en redes, corresponde a un convento del municipio de Envigado, cerca de Medellín.

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Entre los elementos más destacados en la grabación se encuentran:

  • Banderas de Colombia agitadas por las asistentes
  • Camisetas de la Selección Colombia
  • Cornetas y vuvuzelas que refuerzan el ambiente festivo
  • Expresiones de entusiasmo y alegría colectiva
Las imágenes muestran a varias religiosas celebrando con banderas y elementos alusivos a la selección Colombia. - crédito captura de video
Las imágenes muestran a varias religiosas celebrando con banderas y elementos alusivos a la selección Colombia. - crédito captura de video

Debates sobre la interpretación política del video

A pesar de la viralización y el contexto electoral, en el video no se escucha ninguna mención directa a Abelardo De la Espriella ni se pronuncian consignas explícitas relacionadas con su nombre. La interpretación de apoyo político surge principalmente por la coincidencia temporal con el cierre del preconteo presidencial y por los símbolos presentes en la grabación, como las banderas y las camisetas futbolísticas.

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Usuarios en plataformas como X e Instagram han difundido el material interpretando que las religiosas celebran el triunfo de De la Espriella, aunque no existe confirmación de esa relación por parte de las protagonistas ni de fuentes institucionales.

Resultados del preconteo electoral en Colombia 2026

La viralización del video coincide con el cierre del preconteo de la segunda vuelta presidencial, un proceso que permanece bajo revisión institucional. De acuerdo con el boletín oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,99% de las mesas procesadas, las cifras son las siguientes:

  • Abelardo De la Espriella: 12.959.542 votos (49,66%)
  • Iván Cepeda: 12.708.712 votos (48,70%)
  • Diferencia entre ambos candidatos: 250.830 votos (0,96%)
  • Participación ciudadana: 63,60%

La estrecha diferencia entre los candidatos ha motivado la solicitud de revisión del conteo por parte de diversos sectores políticos, quienes han reportado posibles inconsistencias en algunas mesas.

- crédito Colprensa/Reuters
- crédito Colprensa/Reuters

Proceso electoral en revisión y verificación institucional

El resultado del preconteo aún no es definitivo. La autoridad electoral ha señalado que el desenlace final dependerá del escrutinio oficial y de la validación institucional, proceso que se encuentra en curso y que mantiene la expectativa en todo el país.

Sectores aliados a Iván Cepeda y líderes del Pacto Histórico han presentado impugnaciones sobre unas 33.000 mesas, lo que podría influir en el resultado definitivo, dependiendo del análisis de las autoridades.

Antecedentes de viralización: religiosas y contenido político

No es la primera vez que videos protagonizados por religiosas se vuelven tendencia durante el proceso electoral. Durante la campaña, circularon otros videos donde un grupo de monjas expresaba apoyo con el lema “Firmes por la patria”. Estos registros anteriores generaron debate en redes sociales, alimentando la discusión sobre el rol de las creencias religiosas en la política colombiana.

Las imágenes, muestran a varias mujeres con hábito pronunciando la consigna “firmes por la patria” y replicando el gesto característico del candidato, se difundieron ampliamente en plataformas digitales. La grabación expone cómo las religiosas adoptaron el saludo habitual de De la Espriella, un ademán que recuerda al saludo militar.

Por la patria. El sagrado corazón de Jesús bendiga a nuestro presidente. Amén. Amén”, se escucha en el registro audiovisual.

Usuarios cuestionan el rol de figuras religiosas en la actividad electoral, exponiendo posturas encontradas sobre su participación política - crédito Redes sociales

En su momento, en redes sociales, la circulación del video encendió un debate sobre la separación entre religión y política. Parte de los comentarios señalaron que la exhibición abierta de preferencias por parte de figuras religiosas puede influir en ciertos sectores del electorado, mientras que otros defendieron la libertad de expresión de todos los ciudadanos, independientemente de su estado clerical.

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