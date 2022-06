Lina Tejeiro le pidió a James Rodríguez que “le meta un gol”

En un video que compartió en su canal de YouTube, la actriz y modelo habló de la relación que tiene hace años con el jugador del fútbol colombiano. Fotos @linatejeiro y @jamesrodriguez10

Hace unas semanas la actriz colombiana Lina Tejeiro anunció su regresó a YouTube, con videos de diferentes temáticas la también modelo se está abriendo campo en el mundo de los creadores de contenido digital.

Con más de 162 mil suscriptores, la villavicense ha compartido videos compartiendo con otros creadores de contenido, cumpliendo distintos retos y en la última entrega publicó una entrevista que le hizo su manager, Claudia Serrato.

La entrevista está dividida en varias partes, una de esas es una dinámica en la que le mostraban distintas fotos de personas a la actriz y ella debía decir lo que quisiera. También era su decisión si revelar o no de quién se trataba.

Entre las fotos que le mostraron a la modelo había algunas de su mamá, sus hermanos, su papá, su abuelos y otras personas que han ocupado un lugar importante en su vida como el cantante de música Andy Rivera, con quien sostuvo una relación amorosa por más de nueve años.

Uno de las fotos que más llamó la atención de la opinión pública fue la del jugador de fútbol colombiano, James Rodríguez.

Cuál es la relación entre el jugador del club catarí Al Rayyan y Lina Tejeiro

Cuando vio la foto de James Rodríguez Lina Tejeiro dejó escapar algunas risas y confesó que se conocen desde hace muchos años. Sin embargo, al parecer su relación nunca ha pasado de una amistad.

“Somos muy amigos hace muchos años, la gente no lo sabe pero somos muy amigos desde que estaba en el Porto o desde antes. Somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un verraco, echado para delante, excelente papá. Muy guapo por cierto, al Cesar lo que es del Cesar, a James lo que es de James”, dijo la modelo en medio de risas.

Además, con su particular humor, lanzó una frase que llamó especialmente la atención. Lina Tejeiro le pidió a James que “le meta un gol”.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno, no mentiras. No, que es muy guapo, es muy pilo, es muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad, porque realmente solo somos amigos y si pues nace algo más no me enojo”, dijo la actriz, que luego añadió: “no mentiras”, mientras se reía junto a su manager.

Aunque Lina Tejeiro aseguró que entre ella y James no hay nada más que una buena amistad, llama la atención que insistiera tanto en aclarar el tema, pues durante esa parte de la entrevista nadie le preguntó si tenía o había tenido otro tipo de relación con el jugador.

Así mismo, aseguró que no cree que entre ellos pueda haber una relación amorosa y señaló que si no hubo una oportunidad de eso antes, no cree que ahora sí pase.

“Somos muy buenos amigos, justamente para estos días estaba aquí en Colombia, quedamos de vernos, parchar, pero de ahí a que pase algo más serio, yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad pues ya no va a pasar hoy en día”, finalizó.

