La contundente respuesta de Lina Tejeiro a quienes la califican de inmadura por hablar de su ex

El pasado 17 de junio, Lina Tejeiro realizó una dinámica a través de su canal de YouTube en la que sostuvo una serie de fotografías en sus manos y a medida que se iban develando destacaba las cualidades de esa persona, lo que significó para su vida y el aporte que hicieron en el ámbito profesional. Uno de esos fue su expareja, Andy Rivera, de quien hizo varias revelaciones.

La llanera dejó claro que el cantante de reguetón es una persona que marcó una historia en su vida, que le dejó grandes enseñanzas por el tiempo en el que permanecieron como pareja y que recientemente, como indicaban los rumores, si intentaron darse una nueva oportunidad, pero en marzo decidieron terminar definitivamente todo lazo que los unía.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida. Va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, comentó en el video.

Recientemente, la actriz compartió su opinión respecto a los comentarios que ha recibido en la publicación de la plataforma de videos por cuenta de sus declaraciones, en la que aseguró que han sido varias las personas que la han criticado por ser una persona inmadura al intentar reconciliarse con su expareja.

“Esa gente que no ha visto mi entrevista, pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado, ¿qué le pasa? ¿Todo bien en casa? Normalicemos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor”, escribió la también influenciadora en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, pese a sus palabras, las cuales fueron dirigidas a sus haters, no fueron bien recibidas por algunos y en especial de una usuaria que le comentó “tienes que ir a terapia tú también mamacita, para que por fin superes a ese man. Con todo el amor te lo digo”.

Pero la respuesta de la usuaria no fue bien recibida por Tejeiro, quien inmediatamente le respondió con la contundencia que la caracteriza cuando se refiere a este tipo de situaciones en sus redes sociales.

“He aquí el claro ejemplo de una mujer que da su opinión sin ver la entrevista o no la entendió”, haciendo referencia al episodio en el que habló de su relación con el pereirano.

Aquí puede ver la respuesta de Lina Tejeiro a las críticas que ha recibido por hablar nuevamente de la relación que sostuvo con Andy Rivera:

Lina Tejeiro no se guardó nada y le respondió a seguidora que la mandó a terapia por hablar de su ex Andy Rivera. Tomada de Instagram @rechismes

Rápidamente, los portales de chismes hicieron replica de la información compartida por la llanera en sus redes sociales y ha recibido cientos de comentarios al respecto, en la que algunos salieron en su defensa alegando que si ella es feliz hablando de la relación con el reguetonero esto no debería afectarle a nadie más.

Otros de los comentarios más destacados son: “normalicemos cerrar los ciclos”; “a son de qué yo voy a hablar de mis ex”; “terminaron en marzo según la entrevista, estaban intentándolo, han pasado solo 3 meses, bacano por las que lo superan al otro día”; “es normal hablarlo desde el agradecimiento, ella lleva hablando mucho del tema o uno de los dos lo hace por polémica”; “ella todavía lo quiere, eso es innegable”, entre otros.

