Ordenan libertad de reconocido compositor vallenato acusado de tratar de matar a su expareja

El ‘Tico’ Mercado quedaría en libertad a pesar de ser señalado por violencia contra su exnovia.

En las últimas horas se conoció un importante dictamen judicial respecto al caso del reconocido compositor vallenato, Alberto ‘Tico’ Mercado, pues las autoridades determinaron la libertad del hombre, quien afrontaba una sentencia por intento de feminicidio y permanece resguardado en un centro penitenciario del Caribe colombiano desde abril del presente año 2022.

La determinación proviene desde el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, luego que se considerara que la situación se vinculaba con un caso de lesiones principales y no una tentativa de feminicidio. Cabe resaltar que luego que se impusiera la denuncia a principio de año, un juez de control de garantías impuso la orden de captura en contra del artista.

Por su parte, desde la seccional de Fiscalía del Cesar, Andrés Palencia, director de la misma, habló con el diario El Heraldo y explicó que esta determinación es producto de un recurso de apelación efectuado por la defensa del ‘Tico’, quien buscó refutar la orden inicial del juzgado que lleva el caso. Desde el órgano judicial consideraron el recurso y aprobaron la libertad del retenido, quien se encuentra esperando que se concluya en tramite para salir del reclusorio.

Palencia le explicó al medio mencionado anteriormente: “esta decisión obedece a una apelación que hizo la defensa del procesado sobre la decisión de un juzgado de control de garantía, que en la segunda instancia se consideró que los elementos no evidenciaban una tentativa de feminicidio, sino lesiones personales”.

Es importante tener en cuenta que a pesar que el sindicado recibirá el beneficio de libertad, su proceso continuará y deberá comparecer ante las autoridades en caso de ser requerido. A su vez, la Fiscalía insiste en que trabajará con el material probatorio que se tiene hasta el momento respecto al caso, de igual forma, la entidad buscará demostrar que la imputación por tentativa de feminicidio es correcta.

El caso

La investigación comenzó después de que Fernanda Ariza instaurara una denuncia, tras un encuentro definido como casual, entre ella y Marcado, dicho encuentro se habría registrado el pasado el 13 de octubre de 2021, según la mujer, dicho día fue agredida por el artista.

La versión Ariza Valencia, resalta que ella se había dado por terminada su relación con el ‘Tico’ desde hace más de un año, no obstante, seguían hablando porque habían finalizado el noviazgo en buenos términos, por lo cual no vio problema que él asistiera a la reunión de su casa.

Según Fernanda Ariza, luego de una reunión cuando todos los asistentes se fueron del lugar donde se encontraban, ella se quedó con una amiga y Alberto Mercado regresó con la excusa de que se le había quedado la billetera.

“Él comenzó a reclamarme por unos mensajes; en medio de su ira empezó a ahorcarme diciendo que me mataría porque si no iba estar con él no estaría con nadie, porque yo le pertenecía. Logré soltarme y tomé el celular para llamar a la Policía, eso lo enfureció más y empezó a pegarme puños en el rostro y la cabeza causándome lesiones en la región cervical, la boca, los dientes, la nariz y los ojos; además de golpes en la espalda y los brazos”, destacó la mujer.

